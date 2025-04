La revancha de Iglesias

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, hizo ayer un llamamiento público para que la exministra de Igualdad y ahora eurodiputada, Irene Montero, encabece la ... candidatura del partido a las generales de 2027. La declaración se efectuó durante el desarrollo de un acto bajo el lema 'Por la paz y contra el régimen de guerra', en puertas de la V Asamblea Ciudadana de Podemos, y después de que Sumar celebrara la suya invitando a los grupos a la izquierda del PSOE a unirse dentro de una misma plataforma. La iniciativa de Belarra va en contra tanto de la política defendida por Pedro Sánchez –aunque éste se desentienda formalmente del desarme-, como de la representada por Yolanda Díaz –aunque Sumar se haya visto en la necesidad de reclamar la salida de España de la OTAN–. Con lo que el Gobierno no tiene más remedio que descontar los cuatro escaños que Podemos aporta a una mayoría de progreso cada día más desfigurada.

Aunque la guerra comercial desatada por Donald Trump haya brindado a Díaz la oportunidad de retratarse de nuevo junto al presidente Sánchez y el sindicalismo de Comisiones Obreras y de UGT presentando medidas en defensa de los empleos comprometidos por los aranceles estadounidenses, el desplante escenificado con la nominación de Montero como candidata para la unidad entre Podemos y la «sociedad civil organizada» ha querido situar a Sumar por debajo de la formación morada. Como un grupo que Belarra no necesita mencionar siquiera cuando se trata de realzar la figura de su correligionaria. La peripecia posterior a la designación de Yolanda Díaz como sucesora por parte de Pablo Iglesias ha dado lugar a tal carga de incompatibilidades personales y de despecho que el socialismo de Sánchez no tiene a su izquierda ni una cuarta parte de la solvencia que pudieron prestarle los aliados de su primera investidura. Con la agravante de que lo poco que le resta está todo él en modo campaña electoral contra sus iguales y contra el socio principal de la coalición de Gobierno. Un Gobierno incapacitado para tramitar nuevos Presupuestos, emplazado a incrementar el gasto en defensa sin subterfugios y llamado a multiplicar sus recursos frente a las nuevas tensiones financieras no puede permitirse el sonrojo de admitir que ya no representa a la mayoría porque se la discute la confrontación abierta entre Irene Montero y Yolanda Díaz.