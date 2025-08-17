El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Editorial

La vivienda, de problema a oportunidad

El auge inmobilario que vive Cantabria debe sustentarse en la conjunción de la iniciativa privada con la promoción pública para poder responder a las necesidades de todos los ciudadanos

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:27

a vivienda se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para los españoles. La oferta de obra nueva o usada es escasa ... y la demanda muy alta lo que tensiona el mercado;los precios –tanto de la compraventa como del alquiler– se han disparado con crecimientos anuales de hasta el 20%;y los jóvenes tienen enormes dificultades para acceder a su primer piso y así poder emanciparse. Un situación que lastra el desarrollo de la sociedad, afecta a la economía del país y de las comunidades autónomas, y dificulta el crecimiento de las ciudades.

