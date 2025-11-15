Supuestos y Presupuestos

Comenta Compartir

Como en una novela de intriga, en la cual algunos personajes deslizan claves que nos sugieren un posible desenlace final, pero dejando la puerta abierta ... a un giro inesperado de los acontecimientos, prosigue el desarrollo de los movimientos de los grupos parlamentarios en torno al Presupuesto de Cantabria para 2026. El Gobierno decidió registrarlo sin negociaciones previas con ninguno de los grupos. En el pecado va la penitencia, y cada día ve más cercana la posibilidad de afrontar el lunes 24 el trago de no ya una, sino quizá dos, o hasta tres enmiendas a la totalidad. Quizá por ello, se ha planteado convocar una nueva ronda de negociaciones con PRC y Vox. Cabe suponer que, puesto que son los populares los convocantes, estarán dispuestos a cumplir al menos parte de las seis exigencias que plantean los regionalistas, y que hasta el momento califican como imposibles de cumplir en el plazo de un mes. Las discrepancias en el seno del PRC entre partidarios de alcanzar un acuerdo y quienes prefieren romper con los populares definitivamente son un hecho, y la única puerta abierta a un posible entendimiento. Hay alcaldes regionalistas que prefieren un mal Presupuesto a no tener Presupuesto. Los populares suponen que la postura de los regionalistas obedece a una táctica electoral, y que su oposición a los Presupuestos tendría por objeto impedir logros que el PP podría rentabilizar en las urnas dentro de dos años. En Román paladino, los intereses del partido por delante de los de los cántabros. Un veterano militante regionalista, que ocupó la primera línea, rechaza de plano esa tésis y asegura que su partido jamás se ha planteado anteponer sus intereses a los de los ciudadanos, al menos en el pasado… Vox también ha planteado sus condiciones, aunque hay que recordar que igualmente ha amagado con una enmienda a la totalidad. Es una alternativa, pero un socio hacia el que los populares tienen sus reticencias. Queda una semana, y aún puede haber nuevos giros de guión. Incluso después, si ninguna de las enmiendas a la totalidad prospera, habrá un mes más para seguir negociando. Continuará…

