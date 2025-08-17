El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cuando Roma fue más tolerante que nosotros

Herederos como somos de la cultura grecorromana, ¿por qué nos resulta hoy tan difícil respetar la religión ajena?

Mar Marcos

Catedrática de Historia Antigua en la Universidad de Cantabria

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:28

En 'Un mundo lleno de dioses', el historiador Keith Hopkins propone un experimento imaginativo: ¿cómo verían dos visitantes contemporáneos el panorama religioso del Imperio romano? ... La escena que describe es vibrante: religiones politeístas en múltiples versiones, judaísmo y cristianismo con sus muchas sectas, maniqueísmo y otros cultos que pintaban un mosaico cultual de enorme diversidad. Con el tiempo, aquella policromía se desvaneció. El cristianismo borró a sus competidores y el Mediterráneo religioso se volvió monocromo.

