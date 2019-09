Treto festejará a su patrón, San Cipriano, con el concierto de Fórmula Abierta El programa festivo arranca el 14 de septiembre DM . Santander Viernes, 6 septiembre 2019, 08:11

La localidad de Treto ha iniciado su particular cuenta atrás para las fiestas de su patrón, San Cipriano, que contarán con el concierto de Fórmula Abierta, un grupo integrado por los extriunfitos de la primera edición del concurso de televisión, Álex, Geno y Javián. El programa festivo arrancará el 14 de septiembre al mediodía con al VII Trail Treto on road y off road y por la noche, a las diez, tendrá lugar una fiesta con cerveza y el espectáculo Electric Circus a cargo de Macro Disco Global Sound. Los actos se retomarán el lunes, 16, festividad del patrón, con una misa y blanqueo al mediodía y por la noche, habrá una romería larga con la orquesta Tabú.

El martes será el día del deporte y el recuerdo con el memorial de fútbol sala 'Diego Ranero' en el polideportivo. Al día siguiente, se disputará el partido solteros contra casados para el que piden la participación de todos los empadronados con el fin de que no se pierda esta actividad. El jueves tendrá lugar a las siete de la tarde el tradicional concurso de Brisca y el viernes, 20, se realizará a las ocho de la tarde un homenaje a los mayores, seguido de la actuación de los hermanos Cosío.

El sábado será el día infantil con hinchables, talleres de chapas, globoflexia y visitas de personajes Disney. A las diez de la noche se subirá al escenario la orquesta Anaconda para a media noche lanzarse los fuegos artificiales. Tras ello, actuará el grupo Fórmula Abierta. El domingo, 22, se pondrá el broche a los festejos con la misa y procesión del santo que dará paso a una degustación de blancos con jamón cortado a cuchillo. Por la noche, la música correrá a cargo de la orquesta Trisquel para acabar con el sorteo de una televisión y la dulce chocolatada.