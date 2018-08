Vela, surf, música y otros planes este viernes

Ya no hay escapatoria. Puedes huir a la playa o encerrarte en el cine pero no hay vuelta atrás, se acaba el verano. Sin embargo, Cantabria no pone caras largas y busca animarte con el comienzo de multitud de grandes eventos como la Semana Internacional de Vela y el Festival de Surf entre otros.

CANTABRIA NO SE QUEDA QUIETA Semana Internacional de Vela

Además de protagonizar una de las mejores vistas de la ciudad, la bahía de Santander se convierte en el escenario clave de la cuarta edición de la semana internacional de vela que contará con 250 participantes procedentes de 5 países. La celebración durará hasta el 9 de septiembre y albergará 7 competiciones en diez categorías. No te pierdas esta cita para los amantes del mar y la vela que te trae regatas, bautismos de mar, competiciones juveniles, actividades musicales y mucho más.

Campeonato Europeo Máster de la clase Snipe en una edición anterior. / HB

Festival Escuela Cántabra de Surf

Llega la novena edición de este festival que se celebra en la playa de Somo y que destaca por el surf, el skate y la música. Promete un fin de semana inolvidable de celebración por el 28º aniversario de la escuela pionera del surf en España. El evento congregará a los mejores surfistas y 'riders' del país para que disfrutes viéndoles participar y te animes tu también a introducirte en estos deportes.

Torrelavega se divierte

Tanto viernes como sábado la localidad se verá repleta de animación con juegos infantiles, música en directo, fiesta de la espuma... Además te dejará sin palabras gracias al tobogán urbano de más de 150 metros de largo en la calle Ancha, la piscina más grande de Europa en el Bulevar Demetrio Herrero y un tren turístico animado con capacidad para 58 personas.

Gastronomía

Laredo se encargará de llenar los estómagos de los cántabros durante tres fines de semana consecutivos con la IX ruta de la tapa imperial. El festejo se enmarca dentro de los actos que se desarrollarán en conmemoración de la visita del Emperador Carlos V a Laredo. Los establecimientos participantes estarán identificados por un estandarte y servirán propuestas gastronómicas en miniatura.

Celebración de la fiesta del Último Desembarco de Carlos V. / DM

Exposiciones

El Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS) se suma a la Conferencia Internacional Multidisciplinar de Gráfica Impact 10 con la exposición fotográfica'Las huellas del viaje' a las 18.00 horas. Las imágenes, realizadas mediante la técnica de fototipia, fueron tomadas entre los años 20 y 30 y son de autor desconocido. Muestran escenas cotidianas y arquitectónicas de ciudades de todo el mundo.

Fototipias de la exposición 'Las huellas del viaje'. / DM

Por su parte CASYC inaugura 'Los Caprichos (1792-99). Francisco de Goya y Lucientes' a las 19.00 horas. La obra constituida íntegramente por grabados representa una sátira a la sociedad española de finales del siglo XVIII.

Exposición de grabados de Francisco de Goya. / Javier Cotera

La propuesta artística de CASYC no se queda ahí ya que también acoge la muestra de aguafuertes y litografías de José Gutiérrez Solana a las 19.00 horas.

Teatro

Este viernes CASYC ofrece una jornada de lo más completa ya que también se introduce en las artes escénicas con la obra 'Camioneta y manta', de Andoni Ferreño y Carla Hidalgo a las 21.00 horas. La puesta en escena se basa en la compañía Albentar y sus aventuras tratando de sobrevivir los años 80 de pueblo en pueblo, con una amplia variedad de géneros sobre el escenario.

Igualmente, las 22.00 horas acogerá la danza 'Reversible' cuya dirección corre a cargo de Manuel Liñán y que cuenta con el baile y la coreografía de Lucía Álvarez, José Maldonado y Manuel Liñán. La voz la pondrán Miguel Ortega y David Carpio bajo los ritmos marcados por los instrumentos de Francisco Vinuesa, Pino Losada y Miguel 'El Chyenne'.

La Casa de Cultura de Laredo también se posiciona entre los planes del viernes con la actuación de la compañía artística de Máximo Valverde a las 20.00 horas. El espectáculo de teatro y danza 'Mi querida Maribel' contará con la presencia de Eva Santamaría.

Clase Magistral de cine

Los amantes del cine han sido los protagonistas de la IV muestra de cine y creatividad del Centro Botín. Como parte de su clausura Luis Manso ofrecerá una clase magistral a las 19.00 horas en el auditorio del centro. Luis Manso es un renombrado productor de cine y publicidad. Entre sus obras más destacadas se encuentran los cortometrajes 'Aquel Ritmillo' y 'El Secdleto de la Tlompeta' y los largometrajes 'La gran aventura de Mortadelo y Filemón', 'Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo' y 'Camino'.