La hermana, a Sara Izquierdo en 2023: «Hay que meter a alguien de confianza» en el Ayuntamiento

Sara Izquierdo (25-05-24): -Estoy en la asamblea en Santander. Y he venido en coche con S. Ángel (el exalcalde) le ha dicho que él ya tiene el argumentario (de la denuncia contra ella). Y que yo sí que he hecho irregularidades. Que tú has facturado 7 mil y pico para el proyecto de campo. Necesito tu ayuda, a la tarde te llamo.