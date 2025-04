La vuelta a España del corraliego Santiago Ríos a los 77 años

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Domingo, 6 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Santiago Ríos no había dado un largo paseo en su vida. Ni siquiera se lo había planteado. Pero cuando se jubiló necesitó ocupar su ... tiempo libre y se encontró de frente «con la satisfacción que da andar y correr, me gustó y me piqué». Tanto, que desde entonces lleva miles de kilómetros andados. Tanto, que los próximos cuatro meses los va a dedicar a dar la vuelta a España.

Una larga caminata de por sí complicada cuando se cifra en más de 5.400 kilómetros, marcados por duras condiciones geográficas y meteorológicas, una aventura más difícil si cabe cuando el protagonista, el corraliego Santiago Ríos, esgrime para ello sus 77 años. Magníficos, por otra parte, como le ha confirmado su último análisis médico. Ha salido esta semana de Santander camino a Asturias, está llegando ya a Galicia, y de ahí se encaminará a Castilla, Extremadura y Andalucía, para subir por la costa mediterránea hacia Andorra, donde encaminará sus pasos de regreso a Cantabria. LAS CLAVES Kilómetros En su nueva aventura, Santiago Ríos recorrerá andando más de 5.400 kilómetros

Tiempo Espera poder recorrer unos 44 kilómetros por día y regresar a Cantabria en unos cuatro meses y medio

Peso Santiago ha salido de Santander pesando unos 64 kilos y espera perder unos 10 en su larga caminata

Cuidados Lo que más le preocupa son las posibles lesiones y pone máximo cuidado en la nutrición y en sus pies Habla de un «paseo» bien estudiado y estructurado, unos 44 kilómetros por día entre albergue y albergue, un plan de nutrición claro, ropa y, sobre todo, calzado cómodo y una mochila ligera (seis kilos), con lo imprescindible. Lo sabe bien, porque ese «paseo» será una muesca más en su currículo, añadida a recientes caminatas como la de Roncesvalles a Santiago de Compostela o la de Cádiz hasta, también, la capital compostelana. Sus preocupaciones principales son tres y por este orden, una posible lesión, el calor en Andalucía y el Mediterráneo y el tránsito por los Pirineos. Reconoce que es «el reto mayor de mi vida deportiva, una satisfacción personal, nada más, es mi ilusión». Por lo demás, quiere hacerlo ligero para poder llegar a tiempo para participar, por cuarta vez, en las 24 horas de Santander. Lleva un mes preparándose, aunque nada distinto a lo que hace cada día del año. Paseos entre Los Corrales de Buelna y Reinosa, volviendo por el Moral, o a Suances. Magreando bien las botas que ha comprado para la vuelta a España, para que lleguen en perfecto estado. El cuidado de los pies es algo que le obsesiona y no es para menos, que en sus caminatas ha visto a más de una persona tener que renunciar por ampollas o llagas. Como solución, llevar siempre vaselina y buenas plantillas. Y como remedio al cansancio, espinacas crudas, fritas o asadas, un Popeye en toda regla. Se levanta cada día sobre las cinco de la mañana, «me gusta madrugar y aprovechar el día». Y eso hace en su nuevo proyecto. Levantarse de madrugada, andar hasta mediodía, parar un par de horas para comer y descansar, y seguir hasta las ocho de la tarde. Eso sí, «depende de cómo tengas el día, que eso también cuenta». Porque en más de 5.000 kilómetros todo puede pasar. Incluso doblar el recorrido previsto cada día, que eso ya lo ha hecho en su Camino de Santiago. Y dentro de ese reto constante, como en mayo cumplirá 78 años, ya piensa en lo que hará para conmemorar su 80 cumpleaños, otro paseo que se acercará a los 5.000 kilómetros entre Andorra y Atenas. No sabe cuántos pueblos y ciudades ha conocido gracias a sus largas caminatas. En los 1.227 kilómetros que recorrió entre Cádiz y Santiago en otoño de 2023 tan solo en 24 días, 800 entre Roncesvalles y la Plaza del Obradoiro en 20 días, o su participación, corriendo, en más de 25 pruebas de 100 kilómetros. Pasos y zancadas incontables, la Ruta de la Plata, el Camino de Santiago en sus distintas versiones, rutas de montaña, de costa, de intenso calor y frío helador, de problemas con el GPS y amistades de todo tipo, viajando solo pero bien acompañado. Incluso una cercana operación en la que le extirparon un tumor que no hizo más que afianzar su nueva afición: «ando mucho y ligero y estoy animado a tope, porque la vida hay que disfrutarla».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión