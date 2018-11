Cobo: «La afición del Naval es la mejor que he encontrado» Javier Cobo. / Blanca Carbonell Desde que el entrenador Javier Cobo se hizo cargo del equipo juvenil del C. D. Naval todo han sido triunfos BLANCA CARBONELL Reinosa Domingo, 11 noviembre 2018, 08:45

Desde que esta temporada se hiciera cargo del equipo Juvenil del C.D. Naval el entrenador Javier Cobo, todo han sido triunfos. El equipo campurriano se mantiene invicto tras nueve partidos, liderando la clasificación de la Segunda División en la que compite. Ahora, por lo tanto, se marcan el ascenso de categoría como principal y único objetivo.

-¿Se imaginaba un inicio de temporada mejor cuando fichó por el equipo Juvenil del Naval?

-No, para nada me lo esperaba. Cuando me hice cargo del equipo no imaginaba que, después de nueve partidos, habríamos conseguido los veintisiete puntos. Es un comienzo increíble para nosotros y totalmente inesperado.

-¿Ve ahora al equipo como favorito?

-Sí. Desde que me hice cargo del equipo lo que trasmití a los jugadores fue que el único objetivo era subir de categoría, quedar entre los tres primeros, pero jamás imaginé que se diesen tan bien las cosas a estas alturas.

-¿Cuáles son las fortalezas que le han llevado al equipo a ser los líderes?

-Sobre todo, en mi opinión, ese carácter que siempre se ha atribuido a los equipos de las zonas más pequeñas, como puede ser Reinosa. Yo creo que nos hace ser fuertes esa seña de identidad que tiene el Naval. Eso se nota mucho en los jugadores a la hora de jugar y de competir.

-¿Influye en esa fortaleza la afición del equipo?

-Sí, desde luego. La afición del Naval es la mejor que he encontrado, y eso que he estado en muchos equipos. Nunca he visto una afición tan fiel y tan identificada con el equipo como ésta.

-¿Qué defectos cree que tendría que corregir el equipo?

-Es complicado detenerse en los defectos cuando estás ganando todos los partidos. Quizás hay momentos durante algunos encuentros en los que los jugadores se relajan al creer que ya está el partido ganado, y eso nos puede costar algún despiste.

-Viene de entrenar al Olympiacos Kobenhavn de Dinamarca. ¿Cómo ha sido su experiencia en ese equipo?

-Estuve tres meses entrenando en Dinamarca. Fue una experiencia que me ofrecieron y quise vivir. Fue muy bonito.

-¿Ha encontrado muchas diferencias entre el fútbol danés y el español?

-Sí, muchas. El equipo que entrenaba yo podría ser equivalente aquí al C.D. Naval absoluto, aunque con un nivel algo inferior. Sobre todo, en el aspecto deportivo, allí se juega un fútbol más físico, más fuerte, prima más eso que la técnica, que es lo que prima en España. En el aspecto social, el fútbol es algo secundario. Allí el deporte rey es el balonmano.

-¿Cómo ha afrontado su regreso a Reinosa?

-La verdad es que es la primera vez que regreso a un equipo en el que ya he entrenado previamente. Y eso que he estado a lo largo de mi carrera en once equipos diferentes. Bueno, pues la verdad es que he llegado al C.D. Naval con mucha ilusión. Además, muchos de los chicos que entreno ahora en los Juveniles, ya jugaron conmigo cuando hace tres temporadas entrenaba a los Infantiles. Afronté con mucha ilusión el volverme a encontrar con esos jugadores que dejé cuando eran solo unos niños.

-¿Cómo ha sido ese reencuentro con sus antiguos jugadores?

-Bien, muy bien, tanto por mi parte como por la de los chavales, que me han aceptado muy bien y creo que están contentos conmigo, igual que yo con ellos.

-¿Qué importancia tienen los deportistas que comienzan en la base para el club?

-Yo creo que la base debe de ser lo primordial. El tener una buena cantera de la que en un futuro puedan salir los jugadores del Naval tiene que ser lo primordial. Es lo que el club tiene que cuidar más para que estos jóvenes deportistas, que hoy en día son sólo unos niños , sean en un futuro los jugadores del Naval.

-¿Tiene el Naval una buena cantera de jugadores?

-Sí, por supuesto. En unos años todos estos jugadores estarán en el equipo absoluto del Naval. Tenemos una buena cantera para, en un futuro, hacer cosas bonitas en el primer equipo.