Detenidos cuatro adolescentes por serias «gamberradas» en instalaciones de Adif en Pesquera Instalaciones de Adif en Pesquera. Se les atribuyen el robo con fuerza de un ordenador y destrozoz en infraestructuras «sensibles para la seguridad ferroviaria» DM . Santander Lunes, 2 julio 2018, 17:26

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un joven de 18 años y a tres menores como presuntos autores de daños y robo con fuerza en dos instalaciones de tren en Pesquera. Han sido «gamberradas» ocurridas en distintos momentos de este año, y además en una infraestructura que contiene «material sensible para la seguridad ferroviaria». A pesar de los destrozos, no hubo problemas porque esos elementos no se vieron afectados, pero los responsables de ADIF han cifrado los daños en cerca de 13.000 euros.

Según explica la Guardia Civil, en enero, abril y mayo se cometieron daños en dos instalaciones de ADIF en Pesquera, en las que se rompieron puertas, se hicieron pintadas y otro tipo de deterioros. También se robó un ordenador.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrelavega se ocupó de la investigación y concluyó que eran «gamberradas de jóvenes», con la importancia que, ante un descuido, «podían haber afectado a material sensible para la seguridad». Con las pruebas y los vestigios encontrados en el lugar -como las pintadas-, se identificó a dos menores residentes en la zona y a otros dos jóvenes que, aunque no son vecinos de esos lugares, acuden a ellos con cierta asiduidad. Todos fueron detenidos en diferentes días de junio como presuntos autores de los daños y el robo del ordenador.

Otras actuaciones para la seguridad ferroviaria

En los últimos meses, la Guardia Civil ha llevado a cabo otras operaciones por incidentes provocados en infaestructuras ferroviarias. Recientemente, los agentes sorprendieron a seis jóvenes cuando realizaban pintadas en la zona de seguridad de la vía de Renfe entre Somahoz y las Fraguas. Se tuvo que interrumpir el tráfico ante el peligro para ellos, para la circulación de los trenes y de los propios guardias. Estas infracciones pueden tener una sanción que oscilarían entre 38.001 a 380.000 euros, según destaca la Guardia Civil.

También se ha detenido a un vecino de Torrelavega de 18 años por realizar grafitis en una veintena de vagones de tren de Renfe, causando un daño por valor de 75.000 euros.