El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El PSOE de Reinosa denuncia el veto a la retransmisión de plenos

La emisión en directo de las sesiones se interrumpió en diciembre de 2024 por unas supuestas razones técnicas, que llevan meses sin resolver

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

El PSOE de Reinosa ha denunciado que desde diciembre de 2024 los plenos del Ayuntamiento han dejado de retransmitirse, impidiendo a los vecinos seguir los ... debates, preguntas y decisiones que afectan directamente a la ciudad. Al respecto, el equipo de Gobierno PP-PRC ha explicado, en distintas sesiones, que se trata de un problema técnico que, sin embargo, lleva meses sin resolverse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una empresa cántabra de restauración de yates se ofrece a rehabilitar los galeones de Vital Alsar
  2. 2

    Villalibre, nuevo delantero del Racing
  3. 3

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  4. 4

    Ciao, pretemporada
  5. 5

    El tramo de la N-634 en el que murió Pablo Gorostiza no tenía límites de velocidad
  6. 6

    La influencer Maribel Cabo pasea por las fiestas de Torrelavega
  7. 7 En La Inesperada encontrará una cocina de familia, sencilla y con carne propia
  8. 8

    Fervor cítrico en Novales
  9. 9

    Siete personas mueren en las playas de Cantabria en lo que va de verano
  10. 10

    Arrancan las obras de la promoción de 12 viviendas de la calle Aviche de Monte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PSOE de Reinosa denuncia el veto a la retransmisión de plenos