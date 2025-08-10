El PSOE de Reinosa denuncia el veto a la retransmisión de plenos

El PSOE de Reinosa ha denunciado que desde diciembre de 2024 los plenos del Ayuntamiento han dejado de retransmitirse, impidiendo a los vecinos seguir los ... debates, preguntas y decisiones que afectan directamente a la ciudad. Al respecto, el equipo de Gobierno PP-PRC ha explicado, en distintas sesiones, que se trata de un problema técnico que, sin embargo, lleva meses sin resolverse.

Es por ello que el PSOE les ha exigido explicaciones y soluciones en los tres últimos plenos, «sin que el alcalde haya ofrecido una respuesta clara ni asumido ningún compromiso para restablecer esta herramienta básica de transparencia», denuncia su portavoz, Sergio Balbontín en un comunicado. «Llevamos casi un año sin que los ciudadanos puedan escuchar lo que se debate en su Ayuntamiento. Hemos preguntado por ello en tres plenos consecutivos y el alcalde sigue mirando hacia otro lado. Hemos dado una última oportunidad en este último pleno de agosto, y tampoco. Es evidente: no quieren que los vecinos se enteren de lo que pasa dentro del Ayuntamiento. No quieren que se escuche a la oposición ni que se conozca su nefasta gestión», criticó el socialista. A juicio de Balbontín, lo que sucede en este asunto se traduce en una «falta de respeto institucional y democrática, impropia de quien debería garantizar el derecho a la información y la transparencia».

Los socialistas consideran este asunto como parte de la estrategia del bipartito para no informar desde inicios de legislatura. Como ejemplo recuerdan que a la negativa a emitir los plenos vía redes sociales municipales, se suma a la decisión del actual equipo de reducir la frecuencia de los plenos.