Reinosa enciende su alumbrado navideño con muchas novedades Las obras en la plaza de España han obligado a trasladar el árbol de grandes dimensiones a la plaza de la Constitución

Este año se han decorado un centenar de ejemplares del arbolado de la Avenida Puente de Carlos III y del Parque de Cupido.

Nacho Cavia Reinosa Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:30 Comenta Compartir

Reinosa ha estrenado este viernes su alumbrado para brillar en la Navidad campurriana. Miles de bombillas led recrean estampas y motivos ornamentales complementando la atmósfera festiva que se extiende a lo largo de diferentes puntos y vías de la ciudad. Este año, además, se han incluido en la decoración un centenar de ejemplares del arbolado de la Avenida Puente de Carlos III y del Parque de Cupido, sumando el alumbrado público de la arteria principal de la localidad a esa decoración especial.

Otra novedad es el cambio de ubicación del árbol de grandes dimensiones que se colocaba en la plaza de España que, al estar en plenas obras de remodelación, se ha trasladado a la plaza de la Constitución. El tradicional Belén de Sombras, por su parte, esperará a los visitantes en la plaza Díez Vicario, junto a la Parroquia de San Sebastián.

El Nacimiento sobre el río Ebro

El río Ebro sigue siendo uno de los tradicionales focos de atención con el Nacimiento ubicado a ambos lados del Puente Carlos III, puntos a tener en cuenta como lo serán el techo de luz de la Calle Mayor y las fachadas del Teatro Principal, la Casona, el Ayuntamiento y el Impluvium.

Ampliar El árbol de Navidad se ha trasladado a la plaza de la Constitución. DM

No faltan las también tradicionales composiciones de cubos de luces de colores situadas en las rotondas y las banderolas y arcos, creados por los servicios técnicos del Consistorio, que se han distribuido por todas las zonas del municipio «y que invitan a reinosanos y visitantes a imbuirse, hasta el 7 de enero, de la magia que rodea a esta época del año».