El difícil reto de conseguir el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional

Castro Urdiales Lunes, 16 julio 2018

Obtener la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional se está convirtiendo en una misión imposible para cinco de los seis municipios de Cantabria que conocieron hace un año que sus fiestas no contaban con este reconocimiento, según confirmó el Ministerio de Turismo. Y es que sólo se ha tramitado la solicitud de Castro Urdiales ante el Gobierno central para que el Coso Blanco tenga esa denominación. Los otros cinco municipios siguen recopilando documentación para hacer lo mismo.

Hay que recordar que hace un año este periódico descubrió que, de las doce fiestas de Interés Turístico Nacional que Cantabria creía poseer, seis de ellas no estaban reconocidas así por el Ministerio Turismo. Además del Coso Blanco, de Castro Urdiales, carecen también de esta consideración La Folía, en San Vicente de la Barquera; el Día de Campoo, de Reinosa; la Gala Floral de Torrelavega; el Carnaval de Santoña; y el propio Día de Cantabria -o de la Montaña-, en Cabezón de la Sal, pese a que tanto el Gobierno regional como los propios ayuntamientos pensaban que sí lo poseían.

LAS FIESTAS Coso Blanco El concurso de carrozas de Castro se celebra el primer viernes de julio. Es el único que ya ha solicitado el reconocimiento. Día de Campoo Esta fiesta, que se celebra en Reinosa el último domingo de septiembre, ensalza folclore y costumbres. Carnaval de Santoña También conocido como Carnaval del Norte, es una celebración con esencia marinera que se suele celebrar en febrero. La Folía Se celebra el segundo domingo después de Pascua, y consiste en una procesión marinera de exaltación a la Virgen de la Barquera. Día de Cantabria El Día de la Montaña se celebra el segundo domingo de agosto en Cabezón de la Sal. Gala Floral Sirve de broche final a los festejos de la Virgen Grande de Torrelavega, que se celebran en el mes de agosto.

El Ministerio sólo reconoce en Cantabria como fiestas de Interés Turístico Nacional las Guerras Cántabras, de Los Corrales (desde el 19 de agosto de 2008), el Auto Sacramental y Cabalgata de Reyes de Santillana del Mar (desde el 14 de diciembre de 2009), La Vijanera de Silió-Molledo (desde el 22 de junio de 2009), la Batalla de Flores de Laredo (desde el 7 de julio de 2011), la Pasión Viviente, en Castro (desde el 26 de abril de 2012), y la Fiesta del Orujo, en Potes (desde el 31 de octubre de 2012).

El pasado año, tras hacerse eco de esta situación a través de este periódico, la directora general de Turismo, Eva Bartolomé, achacó a un «error burocrático» la pérdida de estas seis fiestas, con la esperanza de que a la «mayor brevedad posible» recuperasen este reconocimiento, teniendo en cuenta que el Ministerio «tiene interés en reparar este daño administrativo». Pero, pasado un año, la tramitación de la mayoría de los ayuntamientos afectados está atascada, como consecuencia de los exigentes requisitos de la orden de 2006 que regula tanto esta denominación honorífica como la de carácter internacional.

El principal problema con el que se están encontrando los cinco municipios que aún no han cerrado el expediente tiene que ver con la difusión de sus fiestas. Y es que el Ministerio solicita «la realización, por las entidades organizadoras, de acciones promocionales suficientes para la atracción de corrientes turísticas. Como documentación justificativa de esa promoción será necesario presentar, para el caso de las fiestas de Interés Turístico Nacional, un mínimo de veinte actuaciones promocionales en medios de prensa escrita (periódicos, revistas, etc.), radios y televisión de difusión nacional o en uno o varios países extranjeros...».

Según señala el alcalde de Santoña, Sergio Abascal, «tenemos un problema gordo porque no encontramos las veinte informaciones nacionales en las que aparezca nuestro Carnaval, de ahí que aún no hayamos presentado la solicitud». En idéntica situación se encuentra el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, donde su alcalde, Dionisio Luguera, asegura que tienen prácticamente todo el expediente hecho, «pero lo que más nos preocupa son los anuncios a nivel nacional». Luguera dice que cuesta mucho que La Folía salga anunciada a nivel nacional, al menos en medios escritos, radiofónicos o televisivos. Y es que el inconveniente que tiene la orden que regula la concesión de este reconocimiento es que no se dan por buenos los anuncios o informaciones que hayan sido publicados en medios digitales, es decir, a través de internet, a pesar de ser un medio que llega prácticamente a todos los rincones del mundo.

«Si nos permitieran adjuntar las publicaciones en medios digitales tendríamos de sobra», comenta Luguera.

En Reinosa, donde se celebra el Día de Campoo, también se encuentran en un callejón sin salida. Su alcalde, Jose Miguel Barrio, reconoce que recibió como un jarro de agua fría la noticia avanzada por este periódico el pasado año de que «una tradición secular de 60 años no esté declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional». «Son cosas increíbles», apunta, al tiempo que dice que están trabajando en la recopilación de anuncios de la fiestas, «con las complicaciones que supone».

Asimismo, Barrio reconoce que la pérdida de esta denominación honorífica les ha afectado desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta que el Gobierno regional concedía a estos municipios una subvención por ser fiestas de interés nacional. «Tenemos las cuentas saneadas pero no andamos florecientes de dinero».

Propuestas de Turismo

Conocedora de la situación, la directora general de Turismo, Eva Bartolomé, que tenía intención de remitir las solicitudes de los seis municipios de forma conjunta para agilizar la tramitación administrativa, ya ha tomado dos decisiones para que ese reconocimiento llegue cuanto antes. Por un lado, ha solicitado a la secretaria de Estado de Turismo que en la próxima reunión que mantendrán estos días los directores general de Turismo de España se aborde una solicitud para modificar la orden que regula las fiestas y se permite justificar la difusión de las mismas a través de los medios digitales. «La secretaria de Estado ve con buenos ojos la propuesta porque coincide en que es algo anacrónico el que no se contemple este requisito». Además, Bartolomé asegura que de cara al próximo otoño el Gobierno regional publicará un reportaje, probablemente en Vueling, de las fiestas turísticas de interés.