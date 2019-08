El Astillero establecerá un mapa de los malos olores en el municipio El alcalde, Javier Fernández Soberón, reunió a empresarios, vecinos y agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil . :: dm Municipio. El Ayuntamiento reunió a empresarios, representantes políticos y agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil para poner en común el problema SHEILA IZQUIERDO El Astillero Martes, 6 agosto 2019, 18:47

Los problemas de los malos olores siguen estando presentes en el municipio, en concreto, en la zona próxima al polígono de Guarnizo. De ahí que se hayan puesto de nuevo sobre la mesa, en esta ocasión, entre los entes que comparten la preocupación. El Ayuntamiento de El Astillero reunió a representantes políticos, empresarios del polígono, vecinos y agentes de la Policía Local y Guardia Civil para poner en común el problema y arrojar alguna conclusión al respecto.

El alcade de El Astillero, Javier Fernández Soberón, acompañado del concejal de Industria y Desarrollo Local, Vicente Palazuelos, mantuvieron un encuentro con los responsables de algunas de las principales empresas del polígono de Guarnizo, técnicos de medio ambiente del Gobierno de Cantabria, Seprona y Policía Local. Una reunión «muy satisfactoria», apuntó el regidor municipal cuyo objetivo se centró en poner en común el problema de malos olores que lleva afectando a Guarnizo desde hace meses y marcar una hoja de ruta para conseguir atajarlo, «comenzando por la elaboración de un mapa de malos olores», destacó.

Por su parte, los responsables de las empresas presentes en la reunión se comprometieron a abrir las puertas de sus negocios para que responsables técnicos de medio ambiente del Gobierno regional, Policía Local y Guardia Civil conozcan de primera mano el proceso productivo de sus respectivas actividades.

El alcalde pidió a las empresas que abran sus puertas a los investigadores

«Llevábamos meses pidiendo una reunión con las empresas del polígono después de que el análisis de los datos recogidos por el CIMA (Centro de Investigación del Medio Ambiente) en los dos captadores instalados en Guarnizo no haya arrojado ninguna conclusión determinante sobre el origen de los olores», señaló Soberón.

Asimismo, el encuentro sirvió para recordar a los ciudadanos que en el caso de que vuelvan a detectar la presencia de malos olores, se pongan en contacto con la Policía Local. Con ello, enfatizó Soberón, se logrará una mayor agilidad a la hora de llevar a cabo las labores de detección.

En los próximos días se acometerán las primeras visitas a las empresas por parte de los técnicos de medio ambiente del Gobierno de Cantabria, Seprona y Policía Local, según apuntó el regidor municipal.

Como se recordará, en enero de este año, el Ayuntamiento de El Astillero solicitó a la dirección general de Medio Ambiente que la Inspección del Servicio de Autorización y Comprobación Ambiental continué las investigaciones para determinar el origen de los malos olores que se producen en algunas zonas del municipio.

Según el informe elaborado por el CIMA con los datos de inmisiones (lo que hay en la atmósfera) recogidos durante un mes en los dos captadores instalados en el Faro del Barrio de Ballestas y el Instituto Los Remedios, «se desprende que no se puede determinar ninguna conclusión acerca de las características, origen ni peligrosidad de los olores que se detectan en el municipio», apuntó el que en su momento ostentaba el cargo de alcalde del municipio, Francisco Ortiz. El análisis de los datos confirmó que no hay origen metálico y que no deja 'rastros particulados', por lo que se trataría de un 'volátil orgánico'.