Enfermería de quirófano de Laredo se rebela contra el cambio de turno

El personal de enfermería del bloque quirúrgico del Hospital de Laredo (suman 25 profesionales) se rebela contra los cambios organizativos aplicados por la Dirección, ... que han supuesto prescindir de uno de los tres puestos de la guardia nocturna para reforzar el horario de mañana, al que se ha incorporado también otra enfermera antes destinada a la central de esterilización. Un movimiento de profesionales que responde a la necesidad de aumentar la actividad quirúrgica ordinaria y a la puesta en marcha del quinto quirófano del centro pejino tras el fin de las obras, aunque aún no se ha producido por la falta de anestesistas.

Los cambios entraron en funcionamiento el 1 de febrero y, según expone la portavoz del equipo, la enfermera María Ángeles Terán, «hasta ahora no nos habíamos movilizado, porque confiábamos en alcanzar un acuerdo que, al final, no ha sido posible; la Gerencia no tiene previsto dar marcha atrás, así que creemos que es necesario informar a la población de la situación, porque esa reducción de personal está repercutiendo en la asistencia de las urgencias nocturnas del Hospital de Laredo».

La queja

Terán explica que «desde 2016 se ha cubierto en turno de noche con tres enfermeras. Estamos de acuerdo en que había que reforzar el equipo de mañana, pero no a costa de la atención urgente». Y esa es la queja que están haciendo llegar no solo a través de los medios de comunicación y las redes sociales, sino también a los alcaldes de la zona. Una campaña que desde la Dirección consideran «desproporcionada» porque «se trata de un tema estrictamente laboral. Es un cambio en la distribución. Con esta reorganización está plenamente garantizada la actividad quirúrgica y la atención obstétrica urgente por la noche», sostiene el gerente, Antonio Juan Pastor.

«La decisión ha sido correcta y los datos nos avalan. Ese refuerzo del turno de mañana ha permitido aumentar la actividad quirúrgica y reducir las listas de espera», añade. En este sentido, cabe recordar que durante los años en los que se prolongaron las obras de ampliación del bloque quirúrgico, la actividad se vio reducida. De hecho, esa es una de las razones de que se dispararan sus listas de espera. Y es ahora cuando Laredo trata de recuperar el ritmo de las cirugías, con cuatro quirófanos abiertos -antes funcionaba con dos o tres-. El equipo quirúrgico de enfermería -hay profesionales fijos de mañana y otros que rotan en los tres turnos- reconoce que una de las consecuencias de hacer menos noches es el perjuicio económico, pero niegan que sea esa la principal razón de su movilización. «Nunca hemos estado más unidas que ahora», defiende Terán.