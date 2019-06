Laredo recurrirá a una empresa externa mientras licita el servicio de socorrismo Cruz Roja de Laredo lleva más de 60 años prestando el servicio de socorrismo en la playa Salvé. / A. F. La temporada de playas en Cantabria arranca hoy y la playa Salvé no tendrá vigilancia durante este fin de semana. El Ayuntamiento licitó ayer la limpieza del arenal ABEL VERANO Laredo Sábado, 1 junio 2019, 09:21

La temporada de playas en Cantabria arranca hoy y, a diferencia de los últimos años, Laredo no contará, al menos de momento, con servicio de vigilancia y socorrismo porque el Ayuntamiento aún no ha sacado a concurso y adjudicado esta tarea que lleva desempeñando Cruz Roja de Laredo desde hace más de 60 años.

Mientras se realiza todo ese proceso administrativo, que según la concejal de Medio Ambiente, Rosalina López (No adscrita), se llevará a cabo «acortando los plazos al máximo dentro de lo que marque la ley», el Ayuntamiento laredano tiene previsto recurrir a una empresa externa, mediante un contrato menor (no puede superar los 15.000 euros), para poder prestar el servicio al menos durante los próximos fines de semana, hasta que se adjudique el contrato para todo el verano, que asciende a unos 253.000 euros más IVA.

Cronología 28 de marzo El Pleno aprobó una modificación de créditos de 67.650 euros para sumarlos a los 253.000 más IVA del servicio. 28 mayo Sí Se Puede Laredo denuncia públicamente que el equipo de gobierno no ha licitado el servicio de socorrismo. 31 de mayo El Ayuntamiento de Laredo saca a concurso la limpieza y mantenimiento de las playas, pero no la vigilancia.

Fue el pasado martes cuando la Agrupación Vecinal Sí Se Puede Laredo (SSPL), a través de una nota de prensa, reprochó alcalde Juan Ramón López Visitación (No adscrito) que sigue estando en funciones y que «ha tenido dos meses para trabajar y dejar organizado este servicio pero a día de hoy, 27 de mayo, todavía no se ha licitado dicho servicio».

«Llevamos diciendo desde 2016 que había que licitar el servicio», asegura SSPL

SSPL recordó que en el Pleno celebrado el 28 de marzo se aprobó una modificación de créditos de 67.650 euros para añadirlos a los 253.000 euros que los años anteriores se ha destinado a salvamento y socorrismo playas. «Nuestra agrupación ya defendió en aquel pleno que no se modificara nada y que dieran prioridad absoluta a la licitación de este servicio porque se corría el riesgo de que en el mes de junio no tuviéramos servicio de salvamento y socorrismo».

La agrupación vecinal también advirtió de que había municipios con denuncias por irregularidades en los contratos de este servicio y que estaban preparando denuncias similares para otros ayuntamientos, entre los que se encontraba Laredo. «Tenemos que decir, que nuestra agrupación lleva desde 2016 diciendo que este servicio había que licitarlo, pero parece que este alcalde nunca tuvo tiempo para hacerlo».

Según señaló Sí Se Puede Laredo, las consecuencias de no tener servicio de salvamento y socorrismo no sólo las van a sufrir todas las personas que vayan la playa, «también las arcas municipales de Laredo pueden verse perjudicadas porque si no tenemos licitado el servicio corremos el riesgo de perder la subvención que el Gobierno de Cantabria da a las Corporaciones Locales para vigilancia, rescate y salvamento en la playas de Cantabria durante el año 2019». El plazo de presentación de solicitudes de estas ayudas se abrió el pasado 19 de mayo durante un mes.

Fuentes municipales señalaron ayer a este periódico que el equipo de gobierno, que ya habría aprobado los pliegos para sacar a concurso el servicio, da por perdida la subvención del Gobierno regional, que ascendería a unos 60.000 euros, y que está pensando en la posibilidad de cubrir el servicio los fines de semana hasta el 15 de julio, fecha en la que ya estaría adjudicado el contrato mayor para todo el verano. El problema es encontrar una empresa que con 15.000 euros asuma ese trabajo y en qué condiciones. Una tarea en la que ya está trabajando el gobierno local.

Preguntada por la situación actual, la edil de Medio Ambiente confirmó a este periódico que mientras se saca a concurso el contrato mayor, se pretende recurrir a una empresa externa para poder prestar el servicio, aunque no pudo concretar a partir de cuando ni durante qué días. López tampoco pudo detallar qué fechas se manejan para saber cuándo estaría, en el mejor de los casos, adjudicado el servicio.

Mantenimiento

Lo que sí ha sacado ayer a concurso el Ayuntamiento de Laredo es el contrato de mantenimiento y limpieza de playas por un importe de 224.910 euros y un plazo de un año. Las empresas interesadas en prestar este servicio tendrán hasta el próximo 18 de junio para presentar sus ofertas en el Ayuntamiento.