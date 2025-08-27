El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un incendio originado en Palencia afecta a terrenos de Vega de Liébana

El Gobierno regional espera que sea controlado en las próximas horas dada su «pequeña dimensión»

E.P.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:04

Cantabria ha registrado este miércoles un incendio forestal, que se activó en territorio de Palencia, en los Puertos de Pineda, y que afecta a terrenos pertenecientes al municipio de Vega de Liébana.

El Gobierno regional espera que sea controlado en las próximas horas dada su «pequeña dimensión», ha informado esta noche el Ejecutivo.

Entre tanto, continúan controlados los cuatro incendios en territorio de León, en Somo y Salvorón, colindantes con el municipio cántabro de Camaleño, y en Cubil Decan y San Glorio, limítrofes con el de Vega de Liébana.

La comunidad autónoma mantiene la situación de preemergencia del Plan Territorial de Emergencias (PLATERCANT) mientras continúa colaborando con el operativo contra incendios forestales de Castilla y León en los focos calientes de los incendios registrados en zonas limítrofes con Cantabria.

Y este miércoles están activadas con el Nivel 2 del Operativo de Extinción de Incendios Forestales 6 comarcas: Liébana Norte, Liébana Sur, Nansa, Campoo, Zona Sur de Cantabria y Besaya.

