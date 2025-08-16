La Virgen de Valmayor, trasladada en andas desde Potes a su santuario En el exterior de la ermita se celebró una misa en su honor

La patrona de la villa de Potes, la Virgen de Valmayor, fue trasladada ayer desde la iglesia parroquial de San Vicente Mártir, en la villa lebaniega, hasta su santuario, en una jornada de altas temperaturas en toda la comarca.

Bajo el repique de las campanas de la iglesia parroquial, a las 12.00 horas, la imagen de la Virgen de Valmayor salió del templo llevada en andas por los devotos. Al frente de la procesión, los dos estandartes, que reflejan la primera cita documental de la ermita, en el año 990, y la existencia de la Hermandad de la Caridad, cofradía que sigue vigente en la actualidad.

Acompañada de la música tradicional de pito y tambor, la patrona de Potes, cruzó las calles centrales de la villa, para ascender por la calle San Pedro a la carretera nueva, antes de iniciar desde allí el camino hasta su santuario al pie del Pico Pumar. La Salve tradicional sirvió en este lugar para que se despidiesen de la imagen muchas personas mayores.

La procesión siguió bajo el fuerte calor hasta la ermita, realizándose varias paradas, para llegar a la misma, donde en su exterior a las 13.00 horas, se inició la celebración de la misa en un altar portátil, que fue oficiada por Elías Hoyal, párroco de la villa.

Finalizada la ceremonia religiosa, la imagen de la Virgen fue llevada en andas por los devotos alrededor de la ermita e introducida en la misma, donde se cantó la tradicional Salve. En los actos participó Javier Gómez, alcalde de Potes, así como Jesús Gómez, presidente de la Hermandad de la Virgen de Valmayor.

A continuación, de nuevo en el exterior, hubo el tradicional responso por todos los cofrades difuntos, y posteriormente se invitó a vino blanco con pastas a todos los asistentes. Luego fue el momento de la comida campestre en compañía de familiares y amigos.

Por la tarde, hubo juegos infantiles y una animada romería frente a la ermita, amenizada por el dúo Sal y Pimienta.

Como cada año, la fiesta en honor de la Virgen de Valmayor concluyó con la tradicional merienda en la campa de La Tejera, de regreso a la villa de Potes.

