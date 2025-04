El Club Náutico de San Vicente insiste en que se drague el puerto deportivo

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Miércoles, 30 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

No tiene que ser plato de buen gusto. Los propietarios de los barcos deportivos atracados en el muelle de San Vicente de la Barquera ven ... como día sí y día también, sus buques se quedan encajados en la arena con la bajamar ante la falta de calado. Y para más inri, últimamente los titulares de los buques de recreo viven esta situación mientras observan cómo al otro lado de la bahía, la draga de la Dirección General de Puertos trabaja para aumentar el calado del canal de navegación y mejorar la operatividad de los pescadores. La cosa se complica cuando hay bajamares de alto coeficiente. El motivo es que en los últimos planes de dragados que el Gobierno de Cantabria efectúa en diferentes puertos de la región, no se ha actuado en esta pequeña lámina de agua que alberga el puerto deportivo barquereño. Como consecuencia, se ha producido una acumulación de sedimentos que impide la navegación. Ya el año pasado, los afectados reclamaron a Puertos que actuara en la zona, pero la demanda no fue atendida.

En esta ocasión, esperan que la draga termine actuando en el área deportiva, aunque por el momento este extremo no ha sido confirmado. Así lo explicó el presidente del Club Náutico, Jaime Serrano, tras reunirse con responsables de la Dirección General de Puertos. Serrano alertó de que la situación actual es «lamentable», por lo que «confiamos en que se drague de forma inmediata y se realice un mantenimiento todos los años». Pero no es solo una cuestión de voluntad, ya que entran en juego también factores medioambientales. El plan de dragados autonómico cuenta con autorización para retirar unos 20.000 metros cúbicos de sedimentos en la ría de San Vicente, por las limitaciones ambientales impuestas desde la Demarcación de Costas al afectar a un área protegida, como es el Parque Natural de Oyambre, que también es Lugar de Interés Comunitario (LIC). Volumen Anualmente, tan solo se pueden retirar 20.000 metros cúbicos de sedimento en la zona La Cofradía de Pescadores de San Vicente siempre ha considerado la cifra «insuficiente», pero la coyuntura empeora si «el dragado que se realiza en el puerto deportivo se resta del que se lleva a cabo en la zona de los pescadores». Así lo expresa el presidente, Emilio Bustamante, quien desde hace tiempo reclama «un aumento de los metros cúbicos a retirar», ya que con el límite impuesto «continuamos sin tener operativo el canal de navegación con determinadas mareas», aduce. Y más «si hablamos de embarcaciones de mayor tonelaje». Es por eso que Bustamante cree prioritario «incrementar el volumen de dragado», una necesidad que ya le ha trasladado al Ejecutivo regional actual -también al anterior-, «pero lamentablemente, hasta el momento seguimos igual». Anulado El aumento de calado ya se contemplaba en el frustrado proyecto para construir un nuevo puerto deportivo en San Vicente, que el Tribunal Supremo anuló en 2023 ante la denuncia de grupos ecologistas. El plan era instalar seis pantalanes en el paseo marítimo con capacidad para albergar 272 amarres. Uno de los aspectos más destacados de la actuación, era el dragado de aproximadamente 200.000 metros cúbicos de arena y tierra, con lo que se lograría dotar a la instalación del calado necesario. No fue posible y los problemas continúan.

