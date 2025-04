Los vecinos de Piélagos pagarán un 68% más en el recibo de la basura el próximo año

Los vecinos de Piélagos verán incrementada la factura de la basura en un 68,58% a partir del próximo año. Actualmente, los contribuyentes pagan ... 21,43 euros al trimestre por la recogida de residuos, una cantidad que aumentará hasta los 36,14 euros desde el 1 de enero de 2026. Es decir, 14,70 euros más.

Esta modificación del impuesto – llamado 'tasazo' de basuras – responde a una normativa europea, que obliga a los ayuntamientos a cobrar a sus vecinos el 100% de los gastos que generen sus residuos y no sólo su recogida, como se hace hasta ahora. El objetivo es fomentar el reciclaje y que pague más aquel que genera más basura. La controversia surge en cómo repercutir esos gastos de forma justa a cada ciudadano.

En Piélagos, el equipo de gobierno del PP ha optado por aplicar la misma subida a todos los vecinos. Es decir, una cuota fija y única, que asciende a 36,14 euros. Una alternativa que no convence a la oposición, que ayer rechazó en bloque la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos. Los populares se valieron de su mayoría absoluta para sacar adelante la medida en el Pleno. Lo hicieron, según remarcó el alcalde, Carlos Caramés, porque es algo de obligado cumplimiento y el plazo límite para aplicar la actualización es este mes de abril. «Si no se aprueba, nos exponemos a una sanción que tendremos que pagar entre todos», dijo. De hecho, añadió, «hemos apurado todo lo que se ha podido para no perjudicar a los vecinos y para ver si se cambiaba algo de esta ley tan injusta». Y es que, el regidor se mostró a favor de la normativa de cara a incentivar el reciclaje, «pero en contra del 'tasazo' al que nos obliga el Gobierno de Pedro Sánchez».

En su exposición, Caramés defendió que la subida igualitaria por la que se ha optado –de «5 euros más al mes»–, «aún siendo mala, es la única opción a la que en este momento nos podemos acoger para cumplir el plazo». No piensan lo mismo los grupos de la oposición que, si bien entienden la relevancia de reducir la contaminación, reprocharon al PP adoptar la alternativa «más fácil y a la vez más gravosa para los vecinos».

La oposición

Desde el PRC, Susana Iglesias, lamentó que habiendo tenido el equipo de gobierno dos años para estudiar propuestas que amortiguarán esta tasa –la ley en cuestión se publicó en abril de 2022–, finalmente, ha elegido la alternativa «menos equitativa, menos justa y la más simple en ejecución», que no es otra que «dividir el coste del servicio entre todos los usuarios». La consecuencia de esta decisión expuso es que el recibo del agua y basura «aumentará en un 70% por su gestión ineficaz» y, denunció que vaya «a pagar lo mismo una casa de 400 metros cuadrados con piscina que el propietario de un estudio». Y es que, aunque «la tasa es obligatoria, no así la fórmula elegida de 'café para todos'». Para el edil de Vox, Francisco Manuel Gutiérrez, la manera de calcular esta nueva tasa es un «pequeño parche» porque «nos cogía el toro» en referencia a la conclusión del plazo para aplicar el impuesto y abogó por revisar en un futuro el cálculo para que «tal y como dice la ley el que más contamine más pague».

El portavoz de @VIP, Luis Sañudo, aseguró que la subida del impuesto es un «incumplimiento grave» del programa electoral del PP. Criticó que la propuesta de incrementar la tasa en casi un 70% está «manifiestamente poco trabajada» y echó en falta que vaya compañada de medidas complementarias que puedan compensar esta subida. El edil del PSOE, Rubén Vicente Carrillo, que ejerció de portavoz ante la ausencia de Verónica Samperio, afeó a Caramés que ha estado de «brazos cruzados» estos dos últimos años con la esperanza de que «Feijóo gobernase y derogase la legislación, saliéndose de los consensos europeos con respecto al pacto verde». Como eso no ha ocurrido, «ha actuado tarde y mal dividiendo el coste total entre los usuarios, – aunque a las empresas se les ha congelado –, lo que atenta contra el espíritu de la ley, basada en una responsable gestión de los residuos y de que cada persona asuma su huella en el planeta».