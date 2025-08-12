Concluida la reforma de accesibilidad de la calle Ontanilla

A.C. Noja Martes, 12 de agosto 2025, 20:23 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Noja ha concluido esta semana las obras de mejora de las red de drenaje en la calle Ontanilla con el fin de optimizar la recogida de aguas pluviales y mejorar la accesibilidad de la vía. Tras esta actuación, la calle ha pasado a ser de sentido único para ganar en seguridad y fluidez, ha incorpora nuevas plazas de aparcamiento y se ha renovado la red de drenaje, que recoge el agua a lo largo de toda la vía para evitar la escorrentía superficial en episodios de lluvias intensas.

Además, se ha adaptado la calle para garantizar la accesibilidad con pavimento podotáctil sobre plataforma de asfalto impreso de uso compartido para advertir a personas con discapacidad visual, junto a la señalización específica de las zonas de cruce y puntos de riesgo.

Representantes de la Fundación Once y Cocemfe Cantabria han visitado la intervención ejecutada, interesados por la solución aportada y ofrecieron, además, indicaciones para garantizar la máxima adaptabilidad y un uso compartido seguro entre peatones y vehículos.

