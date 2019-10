La construcción del centro de salud ya ha concluido y se abrirá en noviembre Con la retirada del vallado, ya se puede ver el resultado del nuevo edificio médico. / A. C. En las próximas semanas se procederá a dotar de mobiliario y equipo técnico a través de una inversión de 436. 207 euros ANA COBO Santoña Viernes, 11 octubre 2019, 07:36

Las obras de construcción del nuevo centro de salud ya han concluido. Recientemente, se han retirado las vallas que delimitaban el espacio, pudiéndose contemplar el resultado del edificio y la parcela verde que tiene en el lateral de la entrada. En las próximas semanas se procederá a dotar de mobiliario y equipamiento técnico, con la idea de que abra sus puertas en noviembre, tal y como ha anunciado el Gobierno de Cantabria.

Para su equipamiento, el Ejecutivo regional ha destinado una partida de 436.207 euros. Entre el material a adquirir, destaca el destinado al servicio de odontología, fisioterapia, equipos de electromedicina, electrocardiógrafos, así como distinto instrumental para el uso del personal sanitario. Igualmente, se trasladará el material que valga del actual edificio médico. Cuando esté todo listo, los profesionales empezarán a pasar consulta en la nueva instalación que contará con los mismos servicios que existen actualmente.

A pesar de que los vecinos demandan insistentemente que el nuevo centro de salud cuente c on servicio de radiografía, y el propio alcalde ha trasladado dicha petición a la Consejería de Sanidad, de momento no se incluirá. No obstante, el consejero, Miguel Rodríguez, durante una visita a las obras este pasado verano, señaló que «su departamento estudiará, junto a los profesionales del centro, la posibilidad de incrementar la cartera de servicios que se prestan».

El nuevo edificio ha supuesto una inversión de cinco millones de euros. Su construcción era una necesidad porque el centro de salud, situado en el muelle presenta importantes deficiencias estructurales y no cumple con los estándares de tamaño, accesibilidad ni funcionalidad para prestar una asistencia sanitaria adecuada.

El inmueble se erige sobre una parcela de 2.090 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento. Se estructura en tres plantas (sótano, planta baja y primera planta), aunque su diseño contempla la posibilidad de ampliación en altura, si en un futuro fuera necesario. La edificación, que dará servicio a más de 11.000 personas, cuenta con 4.394 metros cuadrados de superficie construida y dispone de accesos diferenciados para la entrada principal, urgencias y zona de servicios. En la planta sótano se ubica la zona de servicio y almacenes.

La planta en rasante alberga cuatro zonas diferenciadas entre las que se incluye el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP); la zona de extracciones, consultas, entre ellas la del trabajador social, área administrativa y espacio de atención al público; la unidad de atención a la mujer (con consulta de matrona y sala de lactancia), fisioterapia y cinesiterapia y, por último, la zona pediátrica, con cuatro consultas de pediatría y 3 de enfermería pediátrica.

El SUAP, con acceso independiente, cuenta con cuatro consultas, sala de observación, sala de tratamiento y varias unidades de servicios como dormitorios de personal, aseos y almacén.

Por último, la primera planta, se ha diseñado para instalar 10 consultas de medicina familiar y comunitaria y 9 de enfermería, además de una sala de técnicas y curas, otra de intervenciones menores, con un ascensor para portar camillas independiente, y una consulta de odontología.