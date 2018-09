Santoña reclama al Ministerio en un nuevo escrito que reanude las obras del subfluvial Las obras del subfluvial están paralizadas desde hace casi dos años. :: / Roberto Ruiz El Pleno consensúa un texto en el que reclama que se articulen todos los mecanismos posibles para resolver el conflicto judicial existente ANA COBO Santoña Sábado, 1 septiembre 2018, 08:04

El Pleno del Ayuntamiento de Santoña acordó ayer remitir un nuevo escrito al Ministerio para la Transición Ecológica, que preside Teresa Ribera, exigiendo que tome todas las medidas necesarias para acabar con la parálisis que sufre la obra del subfluvial desde hace casi dos años.

La Corporación, a excepción de Santoñeses que optó por la abstención, estuvo de acuerdo en la necesidad de mandar un nuevo documento en el que se insta a este departamento ministerial a que articule todos los mecanismos posibles para resolver el conflicto judicial existente, informando debidamente de cuáles son las supuestas alternativas técnicas contempladas.

En la carta, se exige que «la obra del subfluvial se reanude con las alternativas o modificaciones que fueran precisas y que finalice lo antes posible, dada la transcendencia de la misma, por su carácter de obra declarada de Interés General, por ser vital para culminar el Plan de Saneamiento integral de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel del todo el arco de la bahía de Santoña y río Asón, y por supuesto, que se adopten, una vez se reanuden los trabajos, todos los medios posibles para reducir a la mínima expresión las injerencias y molestias vecinales que genera la obra, especialmente incidiendo en los trabajos nocturnos de cara a que se garantice el libre descanso vecinal».

El Ayuntamiento de Santoña pone de manifiesto que muestra todo su apoyo y la colaboración que sea necesaria al Ministerio y al Gobierno de España, como promotor de este proyecto vital en materia medioambiental, en todas las actuaciones destinadas a resolver la situación actual y a levantar los obstáculos existentes, que sirven para poner fin a esta paralización sine die y que permitan finalizar la ejecución de esta obra de interés general de forma satisfactoria.

Por último, el Consistorio aprobó que este acuerdo además de al Ministerio, se traslade a los ayuntamientos vecinos, principalmente de la comarca del Asón, que se encuentran afectados al objeto de que, si es de su interés, y por los mecanismos que sean procedentes apoyen la presente resolución e impulsen resoluciones propias en similares términos. De igual modo, el escrito también se hará llegar a la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y a los diversos grupos políticos que integran el parlamento regional.

El portavoz de Santoñeses, Jesús Gullart se abstuvo al lamentar que el equipo de gobierno no ha informado de esta propuesta a los vecinos afectados ni a los mariscadores de cara a incluir sus aportaciones. Ademas, propuso la realización de un pleno monográfico, con la asistencia de todas las partes implicadas para consensuar el escrito, algo que no se tuvo en cuenta. El alcalde, Sergio Abascal, defendió que el texto, que no es el primero que se envía al Ministerio, es «claro, lo más objetivo posible y recoge la realidad de lo que sucede y lo que queremos que se resuelva». Y, añadió, que convocará una mesa de seguimiento con los afectados, «cuando sepamos algo nuevo». Por su parte, el PP incidió en que «urge la reanudación de esta obra» y aunque apoyó el documento, sí apostilló que «se pudiera haber aprobado antes y avalado por todos los colectivos implicados».

La Corporación sí que unió sus votos para acordar prohibir terminantemente la práctica de la pesca deportiva o de recreo desde el paseo marítimo del Pasaje y en las playas de San Martín y Berria. Únicamente se podrá realizar esta actividad desde las orillas de las playas de Berria y San Martín fuera del periodo estival comprendido entre el 15 de junio y 15 de septiembre, y de forma ilimitada entre las 21.00 y 9.00 horas. Para ello se aprobó de manera inicial modificar la ordenanza de uso y aprovechamiento de playas del municipio con el fin de regular este tipo de pesca cuyo ejercicio viene generando conflictos entre vecinos y pescadores a caña.

En la sesión se aprobaron las fiestas locales para 2019 que serán el viernes, 1 de marzo, Día del Niño de Carnaval, y el 9 de septiembre, el día siguiente a la festividad de la Virgen de Puerto, ya que el año que viene, el 8 de septiembre es domingo.