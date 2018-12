Santoñeses propone dedicar una plaza a las rederas «como reconocimiento a su labor» Celedonio Martínez La agrupación de electores presentará una moción al Pleno para que se dé su nombre a la plaza existente entre los números 3 y 5 de la calle Lino Casimiro Iborra ANA COBO Santoña Jueves, 27 diciembre 2018, 08:10

La agrupación de electores Santoñeses quiere que las rederas tengan un recuerdo «eterno» en su pueblo. Para ello, el concejal Jesús Gullart presentará mañana al Pleno de la Corporación municipal una moción en la que pide denominar la plaza situada entre los números 3 y 5 de la calle Lino Casimiro Iborra (junto a la panadería Los Arcos), plaza 'Rederas de Santoña' o plaza de 'Las Rederas', así como colocar un pequeño monolito o peana que identifique el nombre de la plaza.

Santoñeses recoge en su moción que las rederas «son las grandes olvidadas en los actos u homenajes relacionados con el sector pesquero», a pesar de la importancia de este colectivo en la historia pesquera local y en su crecimiento económico. «Ocupan un limbo entre el sector extractivo, los pescadores, y el sector transformador de la pesca, las mujeres conserveras», consideran desde este grupo.

La agrupación recuerda que desde el año 2015, el trabajo de las rederas cuenta con una valoración y una protección dentro del Régimen Especial de Trabajadores del Mar. Además, y añade que el Gobierno de Cantabria ese mismo año entregó unos certificados su profesionalidad expedidos por el Ministerio de Empleo a 21 rederas cántabras, en lo que define como «un acto de justicia y mérito para ellas».

Santoñeses considera que se debe reconocer su labor, como ya se ha hecho con pescadores y conserveras

«Sin mención»

«Tenemos un Día del Marinero, un monumento a los mismos y distintos actos o lugares que los recuerdan, del mismo modo también existe una plaza de reciente nombramiento a la mujer conservera, un monumento a tal efecto y un homenaje a ellas dentro de la Feria de la Anchoa», destacan en Santoñeses que, por otro lado, lamentan que «nunca hay ni mención, ni homenaje, ni reconocimiento al colectivo de rederas, imprescindible, para que los otros sectores relacionados, desarrollen su labor».

«Con esta moción -dice la formación-, no se busca culpabilizar a nadie, sino dar un primer paso para empezar a reconocer desde el Ayuntamiento, una labor vital ya que sin redes no hay pesca y sin pesca no hay Santoña».