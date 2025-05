La Asociación de Mayores de Liérganes, con 140 miembros, reclama una sede

Hace apenas medio año, la Asociación de Mayores de Liérganes resurgió con el firme propósito de ofrecer a los vecinos más veteranos –y a los ... que no lo son tanto– interesantes planes y actividades para salir de casa, reunirse, aprender y, sobre todo, para pasarlo bien. Querían ir más allá de juntarse en el bar para jugar a las cartas o al mus y se han organizado de tal manera que han impulsado eventos culturales, clases de música y hasta rutas por la naturaleza. Todo con su propio esfuerzo y compartiendo conocimientos entre unos y otros.

La iniciativa no solo ha cuajado en el municipio, es que cada día atrae a más participantes. «Ahora mismo somos 140 socios», apunta Sara Higuera, una de las integrantes. Un número considerable a tenor de los 2.500 habitantes que tiene Liérganes. Sara no está jubilada. Aunque la mayoría de socios pertenecen a la tercera edad, no es requisito obligatorio. Al contrario, están encantados de recibir a vecinos de todas las edades –a partir de los 18– para intercambiar experiencias y las ganas de exprimir la vida. Tienen componentes desde los 32 hasta los 94 años.

Todo este proyecto sería perfecto, si no fuera porque no disponen de un local permanente para poner en marcha el sinfín de ideas que pasan por sus cabezas. Desde que renació la asociación vienen reclamando al Ayuntamiento de Liérganes disponer de la planta baja del centro cívico como sede, pero se han encontrado con un «no» por respuesta. Actualmente, solo se les permite hace uso del Aula de Música dos días a la semana (lunes y miércoles), de 10.00 a 13.00 horas; y otros dos días a la semana (martes y jueves), de 16.00 a 19.00 horas. Un tiempo, lamentan, «totalmente insuficiente» para desarrollar la intensa agenda de actos.

La petición de disponer de una parte del centro cívico tiene su argumentación. Hasta la llegada del covid, hubo una asociación de mayores en el municipio que tenía su sede fija en la planta baja de este edificio municipal. De hecho, en los estatutos del colectivo se contempla que el Consistorio les cederá dicho espacio como centro social. Y el actual club de mayores es, en realidad, una refundación del que hubo hasta 2020.

El vicepresidente de la asociación, Antonio Merino, relata que el interés por agruparse de manera formal surgió a raíz de organizar varios vecinos unos talleres con motivo de la fiesta del 350 aniversario de la leyenda del Hombre Pez. «Tuvimos muy buena sintonía». El evento fue el pasado junio y estuvieron rumiando la idea hasta que en noviembre se decidieron a dar el paso. «Responde a una necesidad de asociarse y de unión entre la gente del pueblo. Somos una tercera edad más activa, con intereses culturales y un gran potencial».

Ampliar Una de las visitas de intercambio cultural realizadas por el colectivo. DM

Merino cuenta que estuvieron estudiando cómo constituirse para elegir la mejor fórmula. «Hablamos con la trabajadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento y nos recomendó que, mejor que fundar una asociación nueva, podíamos retomar una que había quedado durmiente durante la pandemia». La propuesta les encajó y, finalmente, se decidieron por esta opción contemplando como ventaja que «la asociación estaba vinculada a un local que había tenido históricamente».

La «sorpresa» del colectivo ha saltado con la «negativa» del Ayuntamiento a concederles la sede que tradicionalmente ha estado a disposición de los jubilados. Así lo asegura Mari Luz Barquín, que fue la presidenta de la pretérita asociación y ahora se ha integrado en la nueva. «Siempre estuvimos allí». En su particular lucha, cuentan, «hemos presentado un escrito, se han recogido firmas, incluso los dos partidos de la oposición han preguntado por este tema en el pleno. Lo único que hemos recibido es un no, sin ninguna explicación» explica Merino. Dice que en principio se alegó que la asociación no podía tener un local municipal en exclusiva, pero «no es cierto porque esta asociación tenía su sede en la planta baja del centro cívico desde 1996 y ahora ese espacio está cerrado».

Limitados

Esta adversidad no ha minado su ilusión por promover iniciativas, aunque sí les causa «limitaciones importantes». En cartera tienen la idea de crear un cine club. Disponiendo ya de un proyector y películas, pero les condiciona el restringido horario. Si, por lo que fuera, necesitan disponer del espacio más tiempo, «tenemos que escribir un correo y no siempre nos dan permiso». Una situación que no entiende el vicepresidente porque «una de las cosas que nos dijo el concejal de Cultura es que no quería que estuviéramos detrás de él pidiéndole cosas y, de esta manera, tenemos que estar solicitándolo cada dos por tres». Más aún porque las horas matinales apenas la pueden dar uso.

En estos meses de andadura no han parado quietos. Han puesto en marcha un club de lectura, con 30 miembros, han creado un grupo de música que disfruta de clases de iniciación al canto y al solfeo, han impulsado un taller de manualidades y tienen un club de senderismo que realiza rutas sencillas por la zona. A esta ajetreada lista han sumado las salidas culturales. «Hace poco estuvimos en las naves de Gamazo viendo la exposición del artista Chema Madoz». Y tienen en el horizonte otra excursión al Centro Botín.

También celebraron una fiesta de San Valentín en el polideportivo, que hizo las veces de presentación del colectivo; y un evento el Día del Libro que reunió a 80 personas para leer poesía. «El restaurante del pueblo Bulevard 8 nos cedió una sala para poder reunirnos». Mas recientemente, han recibido la visita en Liérganes de un grupo de mujeres del norte Polonia, pertenecientes a distintas asociaciones. Era una iniciativa subvencionada por el programa europeo Erasmus+. Se han encargado de recibirlas y acompañarlas durante una semana en un recorrido por el propio municipio y por otros lugares representativos de Cantabria y sedes de asociaciones.