«El muralismo es la nueva moda en los municipios»

Las paredes de unos cuántos municipios ya cuentan con la firma de Néstor del Barrio. El joven vecino de Villaescusa, residente en Socabarga, es el autor de varios murales que le han colocado en el mundo de la pintura. Tal vez los más sonados sean el que creó el pasado año para la ruta artística del Año Jubilar en El Astillero y su aportación en la Galería Vertical de Reinosa, el más grande que ha hecho hasta la fecha. A ello se unen otros proyectos menores como el que acaba de hacer en el exterior del polideportivo de Villaescusa. Sin embargo, del Barrio, que ya ha terminado sus estudios en Bellas Artes y está terminando su Master en Producción Artística, cada vez está más centrado en su obra de estudio, por la cual en 2016 se proclamó ganador del 39 Concurso Nacional de Pintura Casimiro Sainz.

-¿Siempre tuvo claro que pintar era su vocación?

-Yo inconscientemente desde niño he dibujado. Es algo que me ha interesado siempre, así que supongo que es una vocación, aunque no me gusta llamarlo así porque creo que es algo se puede aprender.

-Pero no todo el mundo sabe dibujar...

-Al final el arte es desarrollo conceptual. Es parecido a la filosofía, sólo que en lugar de transmitirlo a través de un escrito lo haces por medio de la mirada.

-¿Cuándo comenzó a pintar?

-Hoy en día me gusta diferenciar mi trabajo en garafiti, mural y obra de estudio. Con los grafitis empecé cuando tenía nueve años y a los 16 hice mi primer trabajo comercial, que consistió en un mural en El Astillero.

-¿Cada vez es más frecuente que los Ayuntamientos le llamen para hacer murales?

-Sí, el muralismo es la nueva moda. Antes estaba más vinculado al mundo de los grafiteros, pero ahora todo el mundo se dedica a ello. De todas formas, para mí estos murales, como el que acabo de hacer en Villaescusa, es la forma de ganar dinero para mantenerme. Yo me he pagado los estudios con este tipo de trabajos, quiero decir que no es algo que considere mi obra, aunque tiene elementos que me caracterizan.

-¿Qué tiene que tener una obra para que la considere suya?

-A mí aquí en Villaescusa me han contratado porque soy pintor para que diseñara algo en un espacio muy concreto. Para que yo vea un mural de Néstor del Bario necesito libertad para hacer lo que quiera y plasmar mi iconografía.

-Un tema muy ligado a su trabajo es el internet...

-Sí, me interesa mucho hacer analogías entre lo orgánico y lo digital para dar valor a lo natural. Hay que tener en cuenta que cada vez recurrimos más a las pantallas para conocer arte, y eso nos limita a ver las obras en píxeles. Es decir, solo podemos apreciar color y forma y se pierden otros rasgos como el gesto o la carga de pintura.

-¿Es completamente contrario a las nuevas tecnologías?

-No, me encanta el internet, y uso Instagram para darme a conocer, pero creo que estamos confundiendo el uso que debemos darle.

-¿Ahora en qué momento está?

-Me mantengo con currillos y cada vez me van saliendo más exposiciones y, como a la gente le empieza a interesar comprar mi obra, estoy ganando más dinero con los cuadros, que es lo que me interesa.

-¿Los cuadros le dan más libertad?

-Sí, por eso es ahí donde estoy centrándome. Hasta el momento no he tenido la oportunidad de que me contraten (con alojamiento, comida, materiales...) para pintar un mural con total libertad.

-¿Tiene en mente un 'plan B' profesional?

-No me lo he planteado porque tengo muchas ambiciones ahora, pero me gustaría trabajar de profesor universitario.

-¿Qué posición tiene Cantabria artísticamente?

-El Centro Botín está logrando que la gente esté más interesada por el arte. Nos está trayendo una obra que no se encuentra en otros lugares y, con el Reina Sofía, Santander en diez años va a ser una potencia artística.