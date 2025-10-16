El PP de Riotuerto habla de «fracaso absoluto» en la campaña de promoción del comercio local Desde la oposición apuntan que tan solo han participado ocho negocios de los 50 que existen en el término municipal y un 36% de la población

Lucía Alcolea Santander Jueves, 16 de octubre 2025, 13:15 | Actualizado 13:26h.

Ocho negocios de los 50 censados en el municipio. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Riotuerto ha criticado a través de un comunicado el «completo fracaso» de la campaña de vales de descuento que ha puesto en marcha el equipo de gobierno del PRC para potenciar el consumo local. Es más, desde la agrupación aseguran que tan solo ha participado el 15% de los comercios, ocho negocios del medio centenar que hay en Riotuerto, unos datos que no se vuelven muy optimistas si hablamos de clientes: «Han participado 600 personas de los 1.675 habitantes del municipio, es decir, un 36% de la población».

Con estas cifras, «no se puede afirmar que se haya puesto en marcha una medida positiva», que consistía en entregar una serie de vales de descuento entre los clientes. Además, desde la oposición señalan directamente al concejal del área y portavoz de Por Riotuerto, Israel Ruiz, «cuya medida estrella no ha servido para potenciar el consumo en el pueblo» y ha supuesto «un gasto innecesario para las arcas municipales». «Es más -apuntan-, parece que en vez de incentivar el comercio lo que ha pasado es todo lo contrario».

«Desde nuestro grupo defendemos que una forma de ayudar de verdad a la economía local es «bajando impuestos como el IBI», una propuesta que «favorece a todos los vecinos». «Somos el sexto municipio de Cantabria con este impuesto más caro y el equipo de gobierno no nos escucha cuando le pedimos que lo baje», argumenta el edil popular.