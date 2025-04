Adiós a la arena ferruginosa de Reocín

Su composición definitiva es cosa casi secreta. Cada plaza, cada ruedo, tiene la suya propia. Las hay más oscuras, más claras, con más piedra, ... con albero, con granos llegados de la playa… con idiosincrasia propia. En Santander la arena del coso taurino siempre se ha caracterizado por tener un color oscuro y por absorber con eficacia todo el agua que cae durante el estío cántabro. Ahora, el paso de los años se ha llevado consigo parte de esa tierra y ha complicado el drenaje, lo que ha obligado a realizar unas obras de adecuación del firme que van a obligar a buscar una arena diferente.

Hasta ahora, la arena que cubría el ruedo del coso desde tiempo inmemorial se extraía de la mina de Reocín, una explotación cuyo polvo ferruginoso daba a la tierra de Cuatro Caminos ese característico color marrón oscuro, y que llegaba directamente de la mina al coso, sin mezclas. La mina sigue ahí, la arena sigue ahí, pero la explotación se cerró en 2003, por lo que la empresa propietaria de la misma carece de permiso para poder extraer material para la plaza de toros. Con una capa dura y apelmazada por debajo de la superficie, durante los últimos años el recurso del Consejo de Administración del recinto santanderino consistió en rascar y arañar la capa inferior para soltar tierra y rellenar los huecos formados en la capa superior, así como completar las faltas con sacos de reservas guardados en el coso. Ahora, el estado del ruedo hacía imposible utilizar este recurso, por lo que debe ser cambiado completamente.

Dadas las características de la anterior arena, la tarea no es fácil, dado que cada plaza tiene un tipo de arena en función de sus características. Por ejemplo, en Bilbao el piso está formado por piedra molida, con algún toque de arena de playa, llegada de la vecina localidad de Orozko; en Las Ventas de Madrid es tierra de río y llega de varias riberas de toda España; y en La Maestranza de Sevilla aparece el albero, una arena fina de color más amarillo que se extrae en canteras de la comarca de Los Alcores. Un piso llamativo por su color pero que forma barro cuando entra en contacto con la lluvia, por lo que su uso en Cantabria queda descartado. En otros festejos de la región, cuando se han instalado plazas portátiles, han recurrido a canteras cántabras ubicadas en Camargo o Liébana, en función de la zona del festejo.

Parte esencial

Parte fundamental del festejo y muy vigilado por los toreros (ya hemos visto a Morante de la Puebla regar él mismo el ruedo), el Consejo de Administración de Cuatro Caminos no ha logrado encontrar arena del mismo color que el que tenía el coso. El polvo de hierro ahora no abunda y en las minas en las que todavía se explota, como la de Alquife en Granada, reconocen que ahora no hay mucho material del granulado grueso que requiere un ruedo como el de Santander, más expuesto a los avatares meteorológicos que los de otros lugares de España. Con todo, no cierran la puerta a buscar alguna solución. «Ahora tenemos trabajando aquí a un ingeniero de Santander, igual él conoce la plaza y puede ayudar», añade Antonio Aguilera, uno de los responsables del centro granadino.

La colocación de la arena es el último paso de una obra necesaria para mejorar el drenaje de la plaza, un remate que lleva camino de acabar con una de las señas de identidad de Cuatro Caminos. Claro que, cuando la vida de los actuantes está en juego, no hay colores que valgan. Lo importante, en este caso, es que la tierra sea capaz de resistir el lluvioso julio santanderino.