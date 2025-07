Candela Gordovil Santander Martes, 15 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El último año ha sido muy especial para la Asociación de Vecinos de Cueto, cuando cumplieron medio siglo de asociacionismo marcado por las luchas de una agrupación que propició una sentada para exigir un transporte público que los conectase con el centro de Santander y levantaron con sus propias manos el centro de salud, entre otros hitos. Un grupo que ha presidido durante los últimos nueve años Santiago Sierra (Santander, 1962), quien adquirió mayor protagonismo al liderar la defensa de la senda costera. Cuando solo faltaban seis meses para llegar a la década, ha decidido marcharse. El pasado miércoles, al concluir la asamblea general que debatió el proyecto del área de autocaravanas en Mataleñas -al que se oponen muchos vecinos- anunció que dimitía de la presidencia sin llegar al fin de su mandato. Y lo hace por «coherencia». Más allá de que no está de acuerdo con el proceder que ha habido con el asunto de las autocaravanas, cree que ya ha llegado su momento.

-El pasado miércoles, al terminar la asamblea en la que se debatió sobre las autocaravanas, anunció a los vecinos que se marchaba. ¿Qué le llevó a tomar esa decisión?

-Porque ahora hay una línea de gente que está demandando otras cosas y que yo no puedo defender con la misma pasión y con la misma necesidad que me están pidiendo. Hablan de tomar acciones de otro tipo sobre las que yo no tengo la convicción de que vayan a cambiar la vida de mis vecinos. Tengo que ser coherente, si yo no puedo representar eso, pues lo mejor es que lo haga el que tenga claro que eso es una necesidad para la sociedad, los vecinos y nuestro pueblo.

-En los nueve años que representó a Cueto ¿cuál ha sido su mayor frustración y cuál su mayor éxito?

-Mi mayor frustración es que esta sociedad no piense más en los que llegan, en los jóvenes. Me preocupa la juventud y que tengan oportunidades laborales, de ocio, de crecer, de aportar sus ideas y eso no se consigue con proyectos de 'La noche es joven'. Se consigue con un trabajo social desde abajo, ofreciendo oportunidades de verdad. Vemos que no hay una colaboración, a no ser que sea un motivo único de fiesta y casi parece que de botellón. Eso es una frustración porque no sé si vamos a ser capaces de trasladar el legado que nos dejaron nuestros mayores a nosotros. Y el mayor éxito, haber llegado a la asociación en un momento muy difícil, haber discutido con mucha gente y haber llegado a un entendimiento y colaboración.

-¿Cómo de complicado es llevar una asociación en Santander? ¿Qué virtudes hay que tener?

-En principio, hay que tener mucho tiempo -risas-. También hace falta tener ganas de trabajar, porque yo entiendo que las asociaciones de vecinos son importantes y no solo para organizar fiestas, chocolatadas o cumpleaños. Son importantes para dar una opinión de la ciudad, de los problemas de los vecinos, y aquí cada asociación tiene su lucha personal. Por desgracia creo que tenemos muy poca participación real en la historia del municipio. Existen los concejos de Distrito, pero no existe realmente un interés para que las asociaciones de vecinos presenten sus propuestas.

-¿Cree que es necesaria -y factible- una federación de asociaciones de vecinos potente en Santander?

-Desde luego que sí. Pero que una asociación o federación de vecinos sea potente depende de la voluntad para escucharla. Eso sería lo primero. Porque es muy duro y agotador estar en una guerra abierta constantemente porque no complaces a todo el mundo. Hay que tener mucho callo.

-¿Qué ha aprendido en estos años al frente de una asociación tan señera como la de Cueto?

-En estos nueve años he aprendido de gestión y de entender que hay que llegar a tiempo a las cosas, también de cómo comunicar y transmitir lo que necesitas. También que cuando perteneces a un grupo, este debe ser defendido con conocimiento y con pasión. Y nuestra junta directiva es lo que ha intentado siempre. Lo que sí me ha disgustado en esta última etapa es que se utilice la palabra 'vecinos' para defender posturas sin que, por ejemplo, la asociación tuviera constancia de ello. Es una palabra muy recurrente, claro...

-A día de hoy, y con la visión que le da haber trabajado una década por una ciudad mejor, ¿cuál considera que es la mayor urgencia en Santander?

-Como ciudad tenemos muchas cosas pendientes. La gente se queja mucho de la limpieza y evidentemente tiene que adjudicarse cuanto antes el contrato de basura para que esta situación termine cuanto antes. También lo que comentaba al principio sobre la juventud de Cueto y de Santander en general. Que sean felices trabajando, de lo que quieran, que reciban esa ayuda y atención. Y otra cosa muy importante es que el equipo de gobierno, aunque tenga mayoría absoluta, creo que debe buscar el entendimiento con otros grupos de la oposición, porque eso beneficiará a la población. Que no estén todos sacándose porquerías todo el día, que trabajen de una manera constructiva.

-¿Qué le va a recomendar a su sucesor o sucesora?

-No sé quién va a ser. Pero bueno, lo que voy a recomendar es que realmente haga un análisis de Cueto, de cuáles son sus verdaderos problemas, que son también los problemas de la ciudad, y que los traslade y lo haga con educación.