Santander no renovará el contrato con la empresa que explota el 'Magdaleno' Imagen de archivo del tren turístico, durante un recorrido por delante del Palacio Real de la Magdalena. / Roberto Ruiz El Consistorio liquida la conflictiva relación con RJ Autocares, por incumplimientos de contrato de esta sociedad en varias ocasiones desde 2016 JUAN CARLOS FLORES-GISPERT Santander Miércoles, 8 agosto 2018, 07:25

El Ayuntamiento de Santander no renovará la concesión del tren turístico 'Magdaleno' a la empresa RJ Autocares para que explote este servicio y sacará un nuevo concurso en el que estará incluido también el autobús turístico de color rojo que recorre la ciudad. La Junta de Gobierno local ha aprobado la no renovación de la explotación del 'Magdaleno' (que recorre la península de La Magdalena) y se le comunica en tiempo y forma, con tres meses, a la empresa que ganó el concurso, cuya concesión acaba el 14 de noviembre próximo.

La relación del Ayuntamiento con RJ Autocares ha sido complicada desde el principio. En agosto de 2017 el consistorio abrió expediente a la citada empresa por tener sin servicio durante dos días el tren turístico, como pudieron comprobar agentes de la Policía Local, alertados por la Concejalía de Turismo y, ésta, por los usuarios.

RJ Autocares adjudicataria del tren turístico, comenzó a prestar servicio el 5 abril de 2017 con veinte días de retraso sobre el calendario previsto por el Ayuntamiento debido a la demora en montar la cabina a la entrada a la península y aportar los nuevos trenes. Este retraso provocó un hecho inédito, pues en trece años nunca faltó en su recorrido el conocido tren Magdaleno.

El contrato establecía condiciones de servicio y puesta en marcha que fueron incumplidas El contrato

Hasta noviembre próximo, con posibilidad de dos años de prórroga, que no se conceden Duración

El Ayuntamiento comunica con tres meses de plazo que no se renueva el contrato Rescisión

Ese fue el primer incidente. El segundo, que la empresa incumplió el contrato de dos maneras: al no prestar servicio en pleno agosto y al no poder hacerlo por no contar con un segundo tren, el de repuesto, como le obligaba el pliego de condiciones para casos como el sucedido, que se estropease el tren y no pudiera realizar el recorrido.

La adjudicataria ganó en noviembre de 2016 el concurso convocado por el Ayuntamiento. Fue la mejor puntuada en la valoración de las cuatro ofertas recibidas. Explotaría el 'Magdaleno' durante los años 2017 y 2018, un periodo prorrogable dos año más. Siempre que cumpliese los pliegos de condiciones.

La empresa RJ Autocares ha explotado trenes turísticos semejantes en localidades como Ávila y Toledo y, en Santander, estaba obligado a contratar a los dos trabajadores de la anterior concesionaria, la empresa cántabra Ocio y Servicios de Santander, según establecía el pliego municipal de condiciones. Pero no fue así, según explicaron en su momento responsables de esta última empresa.

El Ayuntamiento acuerda ahora no renovar la concesión. Para quedarse con el servicio, RJ Autocares ofertó un canon inicial de 30.000 euros por la concesión del servicio, además de un canon anual de 80.100 euros.

Autobús turístico

En cuanto al autobús turístico que recorre Santander se trata de un servicio prestado por Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por City Sightseeing España-Compañía Hispalense de Tranvías-Viajes Transvía. Fue adjudicado el servicio a esta UTE en junio de 2010 con un contrato de explotación por ocho años. Ganó el concurso municipal convocado al efecto y pagó al Ayuntamiento un canon inicial de 150.000 euros y abona otro anual de 3.000 euros. El autobús del 'City Tour' presta, según contrato, servicio durante 153 días al año, durante los puentes festivos, Semana Santa, las fiestas y desde el 16 de junio al 15 de octubre.

Esta misma empresa, con otra denominación, también explota el quiosco delante del Club Marítimo, con venta de productos turísticos de Santander, desde lanchas por la bahía a recorridos turísticos por la ciudad, entre otras cosas.

El Ayuntamiento ha realizado varias acciones de colaboración con la concesionaria City Sightseeing, como recorridos gratuitos en autobús dirigidos a los niños en la época navideña, con cuentacuentos a bordo. La idea fue que los niños disfrutasen de la ciudad y de su alumbrado navideño y, como explicó el Ayuntamiento, dinamizar el centro de la ciudad y contribuir a la activación económica del comercio.

Desde 2005 el servicio de autobús turístico es explotado por empresas privadas. Anteriormente la gestión recayó directamente en el Ayuntamiento. Hasta 2010 el autobús turístico fue un servicio de la UTE ALSA- Sightseeing y, desde entonces, de City Sightseeing-Transvía.

La valoración municipal de la empresa que explota el bus turístico es muy satisfactoria: cumplen el pliego de condiciones; atienden correctamente a los usuarios; la uniformidad del personal que trabaja en los autobuses y a pie de calle es correcta; hay numerosas frecuencias y su sistema de trabajo satisface también a los usuarios, como se ha comprobado en varias ocasiones, porque mantiene descuentos con santanderinos, con alumnos de la UIMP y ha puesto en marcha numerosas ofertas para realizar recorridos.