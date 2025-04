Bibliotecas llenas en vacaciones

En época de exámenes, muchos de los usuarios habituales de la Biblioteca Central de Cantabria (BCC) se despiden de trabajadores y salas de lectura durante ... una breve temporada. Especialmente, explica Carlos Castro González, adjunto de la BCC, cuando llega la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), «nos avisan de que en quince días no nos vamos a ver, porque la tensión de los estudiantes se nota en el ambiente».

Las salas de estudio de Santander viven cómo, a medida que se acercan las fechas de las pruebas, los nervios y los sitios ocupados de libros, apuntes y ordenadores, aumentan. «Se ha convertido en algo rutinario», asegura la directora de la BCC, Alexia Luiña, tanto que se han vuelto expertos en convocatorias de exámenes y oposiciones. «Ahora tenemos muchos opositores de Educación, porque ya se acerca la convocatoria de junio, pero también hay varios preparándose para las del Gobierno de Cantabria, aunque el examen del grueso de plazas ya haya sido».

Y es que, durante estas vacaciones de abril, encontrar un sitio vacío en cualquier biblioteca puede ser todo un reto. Estudiantes de la PAU, de exámenes finales de carrera, opositores... hacen jornadas intensivas en estos espacios de lectura y estudio. Pablo Muñoz es uno de ellos. Se prepara para ser profesor de Secundaria de Educación Física. «Llego a la biblioteca sobre las 09.30 horas, como en las instalaciones y sigo estudiando hasta las 20.00 horas», detalla.

Pasan horas y horas en los centros porque, para muchos estudiantes, «es donde nos concentramos mejor», comentan Carolina Fernández, Marina Rivas y María de la Torre durante uno de sus descansos frente a la biblioteca del edificio Interfacultativo de la Universidad de Cantabria.

Mucho silencio, concentración y nervios. Los estudiantes de segundo de Bachiller, como Jimena Suárez Ramos, también eligen las salas de estudio de las bibliotecas durante la semana de descanso escolar. Para ella, es una cuestión de comodidad: «Me ayuda a concentrarme. En casa me cuesta más».

La Biblioteca Central y la del Interfacultativo son los lugares idóneos para quienes no están aún en la universidad, como Jimena. Los alumnos y ex alumnos de la UC pueden ir al Paraninfo. Sonia Conde es auxiliar de esta biblioteca y cuenta que «los estudiantes que van, normalmente, preparan exámenes finales, doctorados u oposiciones». Porque para quienes trabajan y visitan recurrentemente estos espacios de Cantabria, los estudiantes y qué están preparando no pasan desapercibidos. José Ángel Gómez, auxiliar de la Biblioteca del Interfacultativo, explica que «hay alumnos que vienen recurrentemente que estudian en la UC, también grupos que cursan grados fuera de la Comunidad y aprovechan el tiempo de descanso en Santander para estudiar, o incluso opositores -dice- que reconocemos porque suelen venir solos, sin compañía». También lo notan en la BCC. Carlos Castro cuenta cómo «los estudiantes de la PAU suelen estar menos concentrados o silenciosos, los de grado vienen tranquilos, es su día a día, y los de oposiciones están tensos por el nivel de silencio y concentración que requieren». Muchos de ellos, eligen el Interfacultativo o la Biblioteca Central por sus horarios. «Abren hasta tarde, no me tengo que ir a las 19.00 horas», asegura uno de ellos.

Otros, en cambio, priorizan dónde se encuentra la biblioteca. Especialmente, para sus descansos. Prefieren sitios céntricos. Álvaro Pérez Magaldi, que opositor para el Gobierno de Cantabria, cuenta que «me resultaría más cómodo ir a los Castros», pero elige la del Paraninfo, porque tiene posibilidades a su alrededor. Al Igual que Laura Calderón, que explica que «vivo más cerca y prefiero no tener que desplazarme». El ámbito social es un factor decisivo para los estudiantes. Por ejemplo, Óscar Pérez y Patricia González estudian tercero de Medicina. A Óscar le gusta estudiar en la biblioteca y Patricia prefiere hacerlo en casa, pero le acompaña para «hacerle el favor de que no venga solo, los descansos así son más amenos y la presión grupal es positiva».