Al abordaje de la Semana Grande Esta tarde arrancan diez días de fiesta en la capital cántabra. Casetas, conciertos, toros, ferias, fuegos artificiales... Todo está listo. ¿Vamos? LETICIA MENA Santander Viernes, 20 julio 2018, 13:27

Hoy es el día. Hoy comienza la Semana Grande de Santander y El Diario Montañés cumple con su tradición de publicar este suplemento que servirá de guía a los lectores durante los próximos diez días. En la capital hay decenas de lugares perfectamente reconocibles; y personas populares y queridas que, de una forma u otra, han puesto el nombre de la ciudad en el mapa. Símbolos santanderinos. Tipos y costumbres. Conocidos en la cultura popular, en el día a día de los rincones, y reconocidos mucho más allá de Cuatro Caminos. Muy santanderinos.

El Barrio Pesquero, el Centro Botín, las pedreñeras, La Magdalena, Los Raqueros, las playas o la plaza de toros de Cuatro Caminos dibujan una ciudad en la que la vanguardia convive con las tradiciones. Y en sitios emblemáticos, personajes populares. Si no familiares al oído, sí a la historia de la ciudad. De los de 'aquí nos conocemos todos'. Jesús Fiochi (el primero que apareció con una tabla de surf en El Sardinero); Lola Sáinz (directora del Palacio de La Magdalena); Gerardo Mazorra (exgerente del Teatro Pereda y el Coliseum); o José Luis Saiz (aguacil de la plaza de toros). ¿Hay alguien que no sepa quién es 'Sane' (fotógrafo de El Diario e hijo de la popular 'Chola'); 'Pin' (padre del futbolista Iván de la Peña y dueño de Los Peñucas, en el Pesquero) o Moisés Bedia (patrón de cabotaje de Los Reginas y que, en la imagen de la derecha, ayuda a la alcaldesa a atracar la lancha en el embarcadero)?

Y, junto a ellos, uniéndose a la imparable marea azul del pañuelo, Eduardo Noriega (el actor santanderino más internacional); Los Carabelas (que cumplen 60 años y tienen 17 temas dedicados a la capital cántabra); el intrépido periodista Quico Taronjí (reconocido por ser el 'Capitán Q' o presentar 'Aquí la tierra'); el hostelero Rogelio Gómez (que plantó en Sevilla su 'Flor de Toranzo' en homenaje a su tierra natal) y dos deportistas de talento, la regatista Berta Betanzos y el joven valor del Racing, Sergio Ruiz.

«He presentado el cartel de Santiago en Bilbao y en Sevilla, y en las dos ciudades han alabado la feria de Cuatro Caminos»

También Gema Igual, la alcaldesa de la ciudad, que hoy se asomará al balcón para ese momento especial del chupinazo (21.30 horas). Porque ser o vivir en la capital cántabra es un orgullo para las miles de voces que esta tarde gritarán en la Plaza del Ayuntamiento. Dice Igual que «se siente profundamente orgullosa» de la Semana Grande. Lo mismo que Moisés Bedia, patrón de cabotaje de Los Reginas. Son los tres primeros protagonistas (ellos y el lugar escogido) de las siete fotos de este suplemento. Los dos trabajarán durante las fiestas, no les queda otra, pero disfrutarán todo lo que puedan. Sobre todo la alcaldesa, que bromea con 'la factura' que todos los años le pasa recorrer las casetas y disfrutar con todas las peñas: «Siempre engordo entre tres y cinco kilos», advierte riendo.

Se sabe la agenda de festejos al dedillo, sobre todo el cartel taurino. Le parece tan bueno que ha ido a presentarlo a Bilbao y a Sevilla, donde reconoce que lo han alabado. «Este año viene Padilla-que ha elegido Santander como uno de sus últimos destinos para despedirse de los ruedos-; el Juli -que celebra los 20 años de su alternativa-; Morante -que está generando mucha expectativa porque lo está haciendo muy bien-; Enrique Ponce -que tiene una trayectoria brillante- y repite Ginés Marín -que fue el gran triunfador del año pasado en Cuatro Caminos-».

Mientras Igual enumera las figuras que vendrán a la Feria, Moisés la mira con cierta envidia. «Yo hasta finales de agosto no tengo vacaciones, así que tendré que leerlo en la prensa...», dice con cierto pesar, pero recuerda que «una vez» fue «a una corrida nocturna cuando salí de trabajar. ¡Cómo me gustó!».

«Las noches del 24 y el 27 sacaremos seis barcos para los que quieran disfrutar de los fuegos desde otra perspectiva»

Gema Igual (Isla, 1973) vino a vivir a Santander cuando tenía catorce años y en su memoria guarda cómo han ido evolucionando las fiestas que, una vez más, y junto a la concejala de Festejos Lorena Gutiérrez, ha preparado con «muchísima ilusión». La Semana Grande ha ido creciendo al tiempo que su currículum profesional, porque cuando Igual llegó a la Concejalía de Turismo y Festejos en el año 2003 las fiestas no tenían nada que ver con lo que son ahora. Y su trabajo -explica- le ha costado.

Moisés (Pedreña, 1958) va y viene todos los días en lancha a Santander desde 1968, año en el que empezó a trabajar de marinero. Él es nieto de los 'Diez hermanos' que inauguraron los viajes por la bahía, y aunque en verano no tiene ni un día libre, hay algo que no se perderá y verá desde un sitio privilegiado: los fuegos artificiales de las noches del 24 y del 27 desde el Cantábrico. «Todos los años salimos del embarcadero seis barcos para que la gente los disfrute desde otra perspectiva, y te digo que es algo muy especial. Eso sí que no me lo pierdo por nada».

También podrá disfrutar de las casetas a la hora de comer. «Ponerlas cada verano es todo un acierto porque estés donde estés la ciudad es una fiesta», dice el patrón de cabotaje a la alcaldesa, y ella le da la razón. «Esa fue la intención y, aunque este año ha habido algunos cambios, se respirará fiesta por todos sitios». Una de las principales novedades es que solo estarán en cinco plazas: «Habrá menos pero la experiencia será más 'estancial', la gente podrá sentarse y comerse los pinchos tranquilamente». A Moisés, aunque sólo para de dos a cuatro para comer, le encanta la idea de saborear tranquilamente unos buenos pinchos. A las ferias no irá porque cuando termina el vete y ven por la bahía, sólo tiene ganas de llegar a casa.

Igual sí. «Aunque seguiré yendo al Ayuntamiento a las siete y cuarto de la mañana, tengo una niña y una familia con la que, como todos los santanderinos, quiero disfrutar de la Semana Grande», así que, cuando pasen estos diez días, tendrá una mezcla de «cansancio y satisfacción».