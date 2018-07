Todo listo para la Semana Grande Las fiestas de Santander se inician mañana y se prolongan hasta el día 29. Hay programadas 70 actuaciones musicales por calles y plazas Celedonio Martínez JUAN CARLOS FLORES-GISPERT Santander Jueves, 19 julio 2018, 07:42

Santanderinos y visitantes cuentan las horas para el inicio de la Semana Grande y el Ayuntamiento, organizador de estas fiestas, está seguro de que todo Santander se echará a la calle en unas jornadas en las que «la diversión está asegurada», en palabras de Lorena Gutiérrez, concejal de Participación Ciudadana. El Consistorio ha preparado 70 actividades de música, teatro y magia que llenarán calles y plazas durante las fiestas. Las ferias y el circo estarán en El Sardinero, como es habitual, además de las casetas hosteleras y las instalaciones de centros regionales.

La actuaciones musicales de todo tipo se repartirán por toda la ciudad, desde las de más nivel en la campa de La Magdalena hasta las organizadas para los niños, en la plaza de Atarazanas y las que se celebrarán en la Plaza Porticada, epicentro de las actividades musicales y, por tanto, de las fiestas en el centro de la ciudad

En la Porticada se celebrarán treinta actuaciones de todo tipo, desde el folclore regional a los boleros o la música rock, pasando por las Nancys Rubias o un mariachi. Allí estará el día 25 (miércoles) el espectáculo 'Artisteando', con un elenco formado por el cantante Santy Varela y seis músicos, acompañado por bailarines, un plantel completo y muy vistoso que interpretará copla, bolero, tangos pasodobles. Los músicos son Felipe Borja al piano; Tony León a la guitarra; AntonioRomero al bajo; Rubén Pérez a la percusión; Denise Rivas al saxo y la flauta yDanielRodríguez en la batería. Y al violín eléctrico, Óscar Alonso. Un espectáculo destacado para las fiestas santanderinas.

Las ferias

Un centenar de atracciones, juegos y puestos de gastronomía se instalarán del 20 de julio al 5 de agosto en el aparcamiento del campo de fútbol. Una noria de 45 metros y la atracción El Gigant, de 42, son las instalaciones más llamativas de las que podrán disfrutar los visitantes que, además, encontrarán novedades como las atracciones El Monasterio, Centrox, Crazy Bob, Mega Bross y El Gusano Loco.

Hay 21 atracciones para público infantil, 16 para adultos (Mansión del Terror, Gran Prix, Mega Bross y El Monasterio) y un simulador. El domingo 5 de agosto será el 'Día del niño', con tarifas reducidas.

La campa y toros

En la campa de La Magdalena se ofrecerán durante estos días un importante número de actuaciones desde el día 21: Sidecars,DaniMartin, Repion, Bombai,Taburete, Kiko Veneno, Rubén Blades, The Mistery Ligts, The Waterboys, David Gueta, The Jacksons, Vetusta Morla y Sylvain Armand, entre otros artistas, pasarán por el gran escenario junto a la playa.

El pañuelo de las fiestas y un suplemento especial De color azul y con un diseño renovado, El Diario Montañés regalará mañana a los lectores que compren el periódico en los puntos de venta de Santander el pañuelo de las fiestas de la capital. Para esta iniciativa –que cuenta con el patrocinio de Supermercados BM y con la colaboración del Ayuntamiento– se han confeccionado más de 15.000 pañuelos (el mejor consejo es reservarlo con antelación). Además, junto al periódico se entregará también el tradicional suplemento especial dedicado a la Semana Grande. Un cuadernillo central de 32 páginas lleno de lugares y personajes típicamente santanderinos y centrado en todas las actividades de las fiestas durante los próximos días.

Y en Cuatro Caminos se desarrolla la feria taurina que atrae a miles de personas.Se inicia con un espectáculo de rejones el día 22 para, después, dar paso a figuras de la talla de Perera, Cayetano, Enrique Ponce, El Juli, Morante, Manzanares, Alejandro Marcos, Padilla, Talavante yRoca Rey. El día 28 se desarrolla el festival'El arte de Andalucía a caballo'.

Las peñas

Siete peñas y centros regionales participarán durante la Semana Grande de Santander en la X Feria de la Gastronomía y el Folclore Regional y en las Casetas Taurinas de la plaza de México. Se trata de la peña La Pera, los centros Asturiano y Gallego, la Hermandad del Rocío, el Centro Andaluz y las casas de Cantabria y Castilla-La Mancha. La Feria de la Gastronomía está instalada en el aparcamiento del campo de fútbol, y las casetas de folclore regional en la plaza de México.