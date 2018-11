El Estado encargará un nuevo informe a Cedex para decidir si retoma las obras de La Magdalena Alberto Aja Gema Igual confía en que el Ministerio de Transición Ecológica siga adelante con los diques porque este organismo ya ha emitido tres dictámenes favorables al proyecto VIOLETA SANTIAGO Santander Lunes, 12 noviembre 2018, 19:10

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, «confía» en que el Ministerio de Transición Ecológica «siga adelante» con la obra de estabilización de las playas de La Magdalena, los Peligros y Bikini, toda vez que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, le ha comunicado esta mañana que se encargará un nuevo informe al Cedex (el Centro de Experimentación y Obras Públicas). A partir de éste, la Administración central decidirá si retoma o no este proyecto, paralizado a principios de octubre para disgusto del Ayuntamiento, que está seguro de que salvar estas playas pasa por construir los dos espigones y, de momento, solo se ha construido uno. Igual cree que el Cedex, que ya ha dictaminado favorablemente en tres ocasiones anteriores sobre la necesidad de los diques, reiterará la conveniencia de la actuación. «No entenderíamos otra cosa», ha advertido. Este nuevo informe se conocerá en el plazo de 15 días o un mes.

Pero la alcaldesa ha lamentado al término de su encuentro con el alto cargo del ministerio que éste reconociera que la suspensión de las obras en estos espacios -que están huérfanos de arena desde el primer temporal del otoño- se deba «en exclusiva a una decisión política, que no tiene detrás ningún informe técnico y que no existen fechas para reanudar las obras», tal como los responsables municipales denunciaron desde que Transición Ecológica dio orden de dejar en suspenso los trabajos tras el paréntesis de la construcción del verano. Como es sabido, esta obra empezó en enero de 2018 y se paró para permitir que las playas se pudieran utilizar en la temporada estival.

Ella ha reivindicado en todo momento que a la decisión «técnica» de construir los espigones no se podía responder con una «política» para no levantarlos. Desde que se conoció la paralización, el Ayuntamiento criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez atendiera la reivindicación de una pequeña parte de la ciudad que se ha movilizado durante meses contra los diques esgrimiendo el alto impacto que la obra está causando en un paisaje que es patrimonio de todos los santanderinos y cántabros. Este grupo, constituido en la plataforma Salvar La Magdalena, considera que las playas deben seguir como hasta ahora y que la Demarcación de Costas debe seguir rellenando cada año la arena que las tormentas se llevan en otoño e invierno. Esta agrupación había llegado con su demanda hasta el Parlamento de Cantabria, donde el PP se quedó solo en su respaldo a las escolleras, cuyo promotor y más firme defensor fue Íñigo de la Serna, el anterior alcalde de Santander.

Informes previos del Cedex

Igual y el concejal de Movilidad Sostenible y Medio Ambiente, José Ignacio Quirós, se reunieron esta mañana en Madrid con el secretario de Estado. Al acabar la entrevista, la alcaldesa ha destacado que el Cedex ya emitió un informe en el marco de la aprobación del proyecto inicial, otro en el que concluyó que esta intervención no genera ninguna influencia en el canal de acceso al Puerto de Santander y otro más que certificó que no habría afección a los LIC (Lugar de Interés Comunitario) de las dunas de El Puntal y el estuario del Miera. Este último estudio fue encargado 'ad hoc' para convencer al PRC del Gobierno cántabro de que retirase un recurso judicial que había interpuesto contra el proyecto, por estimar que éste no reunía todas las garantías sobre los dos LIC, de cuya conservación responde ante Bruselas la Consejería de Medio Rural. La regidora espera que el Cedex no se contradiga ahora. «No entenderíamos que pueda decir algo distinto de lo que ya avaló en su momento», ha remarcado.

¿Qué es el Cedex? El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Fomento y proporciona apoyo multidisciplinar en las tecnologías de la ingeniería civil, la edificación y el medio ambiente, y asiste tanto a las administraciones e instituciones públicas como a empresas privadas. Se compone de una serie de unidades técnicas especializadas denominadas Centros y Laboratorios, que proporcionan asistencia técnica de alto nivel, investigación aplicada y desarrollo tecnológico en el marco de la ingeniería civil: puertos y costas, hidráulica de aguas continentales, carreteras, estructuras y materiales, geotecnia, técnicas aplicadas a la ingeniería civil y el medio ambiente, y estudios históricos de las obras públicas.

Según informa el Ayuntamiento, la máxima responsable local ha defendido ante Hugo Morán que el Consistorio quiere tener playa «todo el año, no solo en verano» dado que La Magdalena y Los Peligros son lugares que los santanderinos «disfrutan en cualquier época, paseando o en bici a través de un itinerario peatonal y cicilista de que se ven privados en cuanto aparecen los primeros temporales, como hemos podido ver estos días». «La naturaleza nos da la razón en que hay que actuar y en que hay que hacerlo cuanto antes. No compartimos en absoluto que, cuando ya tenemos la solución definida por los expertos y las obras en marcha, sean motivos de oportunismo político los que priven a los santanderinos de disfrutar de sus playas», ha agregado.

También ha recordado que este plan fue propuesto en 2006 por el Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas de la Universidad de Cantabria, dirigido por Raúl Medina, tras haberse estudiado diferentes alternativas, a requerimiento de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.

Segunda Playa

La alcaldesa ha aprovechado el encuentro, por otro lado, para pedir información sobre el proyecto para proteger la Segunda Playa del Sardinero y su paseo de los efectos de los temporales. La evaluación ambiental de este plan terminó hace casi un año sin alegaciones y la previsión era iniciar los trámites para la licitación de las obras en cuanto se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado de este año. Según ha asegurado, el secretario de Estado de Medio Ambiente se ha remitido a otro informe que encargará al Cedex y que no estará listo hasta final de año.