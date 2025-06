Las barricadas se repiten en el segundo día de huelga del metal en Cantabria

Héctor Ruiz Santander Jueves, 5 de junio 2025, 07:44 | Actualizado 07:56h. Comenta Compartir

El segundo día de huelga del metal en Cantabria ha arrancado de forma muy similar al primero, el martes. De nuevo, los piquetes de manifestantes están causando problemas de acceso a las principales fábricas siderometalúrgicas y a los polígonos de la región. En concreto, el de Guarnizo, que parece haberse convertido ya en el principal foco del conflicto, ha amanecido una vez más con fogatas en la rotonda de acceso a la zona industrial, pese a las peticiones de algunos sectores que reclamaban a Delegación de Gobierno que actuase para asegurar no sólo el derecho a huelga, también el de libre circulación para que el resto de personas puedan acudir a sus centro de trabajo.

De hecho, las peticiones a la administración no sólo no han apagado fuegos, sino que no han impedido que se enciendan en otros puntos. El polígono de Reocín también ha arrancado el día con una barricada en llamas, y lo mismo ha ocurrido en el de Trascueto (Camargo) y en el de Candina (Santander).

No ha sido el único punto con problemas en la capital cántabra, los piquetes de los huelguistas han vuelto a provocar retenciones de tráfico en Nueva Montaña al ralentizar el acceso a la planta de la Global Steel Wire (GSW).

