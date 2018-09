Gema Igual cree que la oposición ha «intoxicado políticamente» con el MetroTUS Gema Igual, junto a Miriam Díaz. / Roberto Ruiz Santander La alcaldesa de Santander dice que «gobernar es hacer cosas y rectificar cuando no resultan», al tiempo que reclama a Costas que se pronuncie sobre los espigones de La Magdalena DM . Santander Lunes, 17 septiembre 2018, 07:02

Gema Igual, la alcaldesa de Santander, ha defendido las mejoras que ha introducido el MetroTUS, pese a que este proyecto implantado el 1 de febrero quedará anulado a partir del 1 de octubre porque «no ha resultado bien», y criticó la «intoxicación» que han mantenido los partidos de la oposición municipal en este tema. «De lo que se ha gastado en el transporte urbano, no se ha tirado ni un euro», aseguró la alcaldesa en la entrevista que concedió este domingo a RNE y que recogen las agencias, y en la que, entre otros asuntos, también habló sobre los espigones de La Magdalena y el futuro de esta obra. Igual reclamó a la Dirección de Costas, responsable de los trabajos, que se pronuncie: «No sabemos si van a continuar o no y los santanderinos necesitamos que nos lo diga».

El sistema del transporte urbano regresará a su estado inicial de las antiguas líneas previo al establecimiento de los transbordos del MetroTUS tras una larga oposición y crítica vecinal, reversión que decidió, dijo la alcaldesa, porque esa medida «era lo mejor para los santanderinos», el mismo pensamiento que tuvo «cuando presentó el nuevo sistema de transporte». El MetroTUS «ha sido algo que no ha resultado bien», reconoció, aunque no se atreve a decir que haya sido un error.

Sobre este asunto del transporte urbano Gema Igual dijo que la oposición municipal «ha intoxicado políticamente mucho»; la mayoría de la oposición «vio la oportunidad y políticamente lo ha hecho muy bien. Partimos de la base de que esta legislatura hemos tenido siempre en contra y en bloque al PRC, al PSOE, a IU y Ganemos; se van a unir en todo en contra del PP y también en el MetroTUS». Y sobre este asunto señaló que la oposición ha «azuzado» y ha «mentido» en el volumen de la inversión realizada, de la que además, según defiende, no irá «ni un euro» a la basura pese a que se haya decidido acabar con los transbordos y cambios de rutas que conllevó su implantación. «De todo lo que se ha gastado, no hemos tirado a la basura ni un euro. Hemos modernizado, actualizado y reforzado el sistema de autobuses urbanos».

«No nos hemos quedado como estábamos», asegura la alcaldesa, y señaló que se mantendrá el carril-bus, por el que además de autobuses pueden circular taxis, motos y vehículos de emergencias; se quedarán los cinco autobuses articulados que se compraron, y continuará funcionando la priorización semafórica y las 'marquesinas inteligentes'. Por ello, la alcaldesa ha considerado que estos son 'extras' que ha traído el MetroTUS y que, a su juicio, están «bien invertidos». «Eso es gobernar. Gobernar es hacer cosas, hacer cosas que resulten bien, por supuesto, las máximas, y poder y saber rectificar cuando las cosas no resultan. Yo creo que es eso lo que los vecinos nos piden», aseguró.

También fue preguntada sobre las obras -que han permanecido paralizadas durante el verano- y el futuro de los espigones de La Magdalena, cuestión sobre la que la alcaldesa dijo no saber «nada»porque la Dirección General de Costas no le ha comunicado nada al Ayuntamiento. «No sé si Costas va a continuar o no con los espigones pero necesitamos que nos lo diga, a nosotros y a todos los santanderinos». La alcaldesa explicó que, tras el cambio de Gobierno, escribió una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidiéndole una reunión, que no ha recibido una respuesta.

Según Igual, después de las declaraciones que hizo Ribera en una visita a Cantabria, donde dijo que se iba a estudiar la posible paralización del proyecto, pidió al ministerio que informe al Ayuntamiento porque si la obra sigue «hay que coordinar muchas cosas y en este momento ¿qué sabemos?: nada, total desconocimiento». La alcaldesa explicó que para la construcción del segundo dique es necesario «quitar a los vecinos» el aparcamiento del espigón de San Martín mientras duren los trabajos y también el Ayuntamiento necesita planificar.

Por último, respecto a su futuro político y su posible condición de candidata del PP al Ayuntamiento en 2019, Gema Igual señaló que «no es momento». «No lo he decidido porque mi día a día está para trabajar por los santanderinos porque me parecería infiel a los santanderinos nueve meses antes ocuparme de mí y no ocuparme de ellos», afirmó.