PSOE y PRC arremeten contra el MetroTUS y quieren saber cuánto cuesta la vuelta atrás Roberto Ruiz Casares reclama la convocatoria de los consejos de administración del TUS y de Sostenibilidad DM . Santander Jueves, 13 septiembre 2018, 20:26

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Santander ha solicitado que se convoque el Consejo de Administración del TUS y el Consejo de Sostenibilidad para analizar la retirada del MetroTUS y la vuelta al sistema anterior, así como para consensuar mejoras a realizar con la reimplantación del modelo previo al 1 de febrero. Al tiempo, el PRC ha registrado una solicitud para conocer «el detalle de todos y cada uno» de los gastos derivados de la implantación y ahora eliminación del servicio.

Una vez conseguida la vuelta atrás en el sistema de transportes municipales, los grupos de la oposición se centran en reclamar información sobre las consecuencias de los siete meses de implantación del MetroTUS y los cambios demandados por los usuarios.

El portavoz socialista, Pedro Casares, ha explicado este jueves en rueda de prensa que su grupo ya solicitó la convocatoria de ambos órganos en marzo, tras la puesta en marcha del MetroTUS, pero como su petición no fue atendida, a pesar del «sufrimiento» que el proyecto estaba causando a los vecinos, ahora vuelve a solicitarlo y además anuncia que, de no haber convocatoria, el PSOE «tomará medidas hasta las últimas consecuencias».

Y es que, según ha denunciado, el PP está incumpliendo los periodos de convocatoria de estos órganos y los socialistas quieren que «cumplan con la legalidad, rindan cuentas, den explicaciones y digan la verdad». Casares ha explicado que la empresa del TUS está «sumida en el caos» y no se reúne desde el 22 de noviembre de 2017 y los estatutos dicen que debe haber reunión ordinaria al menos una vez al mes o una vez al trimestre, según se acordó en la constitución del consejo en esta legislatura.

Situación similar es la que se produce en el Consejo de Sostenibilidad ya que, según la documentación aportada por Casares, no se reúne desde el 7 de marzo de 2017, pero además no aborda el proyecto del MetroTUS desde febrero de 2016. Para Casares, esto «dice mucho y mal de la alcaldesa y del PP» que «ni quisieron ni quieren escuchar a nadie» y cuya «prepotencia no tiene fin».

Por ello, además de pedir esas convocatorias, ha anunciado que ha solicitado un informe del secretario general del Pleno, que también es secretario del Consejo del TUS, para que tome conocimiento del «incumplimiento reiterado» en las convocatorias y que emita informes para «dirimir la ilegalidad» de no convocar estos órganos.

Si aún así siguen sin convocarse ambos órganos, Casares ha señalado que el PSOE acudirá al Ministerio de Política Territorial, que es el «encargado velar por el buen funcionamiento de las administraciones públicas y de los ayuntamientos y también de velar por el cumplimiento de la ley de administración local».

En caso de que, a pesar de la mediación de ambas instituciones, sigan sin convocarse estos consejos el PSOE llegaría hasta los tribunales aunque «sería el último recurso».

Cuestionada por la petición del PSOE, Igual ha señalado que «se convocará si es oportuno» y, sobre los incumplimientos en los plazos de convocatorias, ha señalado que a veces, «si no hay temas que tratar, no se suelen convocar» a no ser que algún miembro, en base al reglamento y la legalidad, lo solicite. Respecto a la solicitud de marzo del propio PSOE, la alcaldesa, ha indicado que sólo había pasado un mes desde la puesta en marcha de la reordenación de líneas y no había aún «evaluación» sobre su funcionamiento. «De febrero a marzo, cualquiera con sentido común sabe que no está hecha», ha añadido.

«En este Ayuntamiento no tenemos ni problemas para explicar las cosas ni para reunirnos, pero sí tenemos que diferenciar lo que es gestión y lo que es política, y políticamente al Psoe, como ya hemos hecho lo que ellos pedían --que era quitar los transbordos--, pues ahora tendrán que sacarse otra cosa», ha considerado la regidora municipal.

Por su parte, el portavoz del Grupo municipal Regionalista, José María Fuentes-Pila, ha preguntado a la alcaldesa, cuánto va a costar ahora a los santanderinos «eliminar el desastre y fiasco absoluto» que ha supuesto el MetroTUS y lo ha hecho después de que el Ayuntamiento haya iniciado la reposición de la marquesina de la cabecera de la línea 3 en el Paseo Pereda. Una actuación, dice, que «no sabemos si es la primera de muchas».

Para Fuentes-Pila es «vergonzoso» que los santanderinos hayan tenido que pagar ya más de siete millones de euros por el «delirio del PP» y ahora también tengan que abonar su eliminación. «Y mientras tanto, aquí no asume nadie ninguna responsabilidad, nadie se poner colorado, nadie pide perdón», ha enfatizado.

En concreto, en la solicitud registrada este jueves el regionalista solicita el detalle de las cuantías abonadas o en trámite de serlo en relación a la concepción, desarrollo y eliminación del MetroTUS. Además, pide también la copia de los convenios suscritos entre el Ayuntamiento de Santander y la Universidad de Cantabria para la concepción, el desarrollo y posterior modificación del proyecto, así como la cuantía abonada por cada uno de ellos y el expediente de su tramitación.