«Flick no ha sido justo conmigo», dice Pablo Torre

El cántabro y exracinguista Pablo Torre, concentrado con la selección española sub 21 para la disputa del Europeo, se ha explayado en una entrevista al ... diario deportivo Sport en la que ha afirmado, sin tapujos, que Hansi Flick ha sido «injusto» con él y que incluso se lo ha trasladado personalmente al técnico alemán. Por otro lado, el futbolista del Fútbol Club Barcelona comentó que «ahora mismo no es tiempo todavía de volver al Racing», aunque el equipo cántabro logre el ascenso a Primera División.

El cántabro ha cumplido su tercera temporada desde que se marchó al Barcelona y apenas ha tenido protagonismo. «Creo que cuando he jugado he estado muy bien, y creo que me he merecido mucho más en todos los años. El fútbol es así y yo me siento muchísimo mejor futbolista», dice.

Con respecto al entrenador que le llevó al club culé, Xavi Hernández, dice estar «agradecido». Ytampoco tuvo reproches hacia Míchel, el técnico de un Girona al que se fue cedido y en el que tampoco jugó. Entonces llegó Flick:«Tuvimos una charla y me dijo que era difícil tener minutos; eso ya lo sabía yo, no hacía falta que me lo dijese. Pero al final te quedas con la esperanza de aprovechar todos los minutos que puedas. Fue una decisión que tomé junto a mi gente, mis padres, mis agentes… Y ha sido una temporada increíble. Una pena la Liga de Campeones». Esa conversación con el alemán tuvo una segunda parte. «Yo creo que podía haber jugado muchos más minutos, creo que me los gané. Había mucha competencia y era difícil entrar, pero creo que también por esa parte no fue justo y yo se lo dije en una charla que tuve con él», agregó.

«Creo que no desentonaba cuando estaba en el campo. Son cosas que elige el míster, es verdad que no había lesiones y entonces es muy difícil también para él elegir. Respeto sus decisiones, pero muchas veces no las he entendido», continuó el de Soto de la Marina, poco dado a las comparecencias en medios, pero que, en esta ocasión, dejó bastantes mensajes.

Con respecto a su futuro, cuando ya se le relaciona con el Sevilla, el cántabro dice estar únicamente «centrado en el Europeo. Estoy muy motivado. De hecho, hacía bastante que no estaba tan motivado».

También fue cuestionado por las acusaciones en redes sociales y algunos pseudomedios de no llevar una vida ordenada para ser un futbolista. «No me afecta, nada, nada. Lo que diga la gente en ese sentido, por decirlo hablando mal, me la pela también. Yo me centro en lo mío, en lo que me dice mi gente cercana, entrenándome al máximo cada día para seguir mejorando y, si te soy sincero, no me importa lo que me digan los demás», zanjó.

Y, cuestionado sobre si ha hablado con el director deportivo del Barcelona, Deco, sobre su futuro, el atacante no entró al trapo:«Eso me lo guardo para mí».

Entonces llegó el momento de ser cuestionado por un Racing que está luchando por ascender a Primera División. ¿Volvería? «No, creo que no es tiempo todavía del Racing. Ya he dicho que voy a volver a jugar allí seguro, pero creo que no es tiempo todavía. Espero que suban, que les vaya genial, hay un entusiasmo muy grande ahora en Santander. El Racing se merece estar en Primera y a ver si nos vemos pronto», concluyó.