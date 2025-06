Para el play off, continuidad

Aunque a veces no lo reconozca, José Alberto es un tipo de costumbres. Siempre el mismo traje -tiene cuatro iguales-, el altar de botellines en ... el área técnica... Y en lo que corresponde a su alineación, suele preferir la continuidad. Eso, en situaciones normales. Si ahora, además, el último once le ha devuelto la calma y las buenas sensaciones al racinguismo con su triunfo contra el Granada y la certificación del play off de ascenso, para qué cambiar, pensará el míster. Sobre el papel, sólo los problemas físicos de Aldasoro pueden cambiar los nombres en la hoja de alineaciones del domingo contra el Mirandés.

Y tampoco se antojan muchas novedades en lo táctico. Quizá la vuelta, en Anduva, y dependiendo del resultado de los Campos de Sport, se preste más a modificaciones, pero de cara a este domingo, lo más importante es competir, más allá de los matices que pueda requerir el enfrentamiento contra el Mirandés y sus peculiares características.

A priori, y con la ventaja que da la normativa del play off al mejor clasificado, todo apunta a que el Mirandés será tan conservador o incluso más que en el partido de la primera vuelta en El Sardinero. Por lo que, si no hay nada sorprendente, los de José Alberto tendrán el dominio del juego.

Portería Alrededor de Ezkieta no hay discusión

Con el 13, Jokin Ezkieta.A día de hoy, no hay discusión alrededor del portero navarro. Y eso que ha tenido algunos partidos para olvidar, últimamente, como el de Almería y el de Elda. Pero se ha ganado el derecho a la confianza con el resto de su estancia en Santander. Lo mismo que un Miquel Parera al que le sigue tocando esperar en este tramo final de la competición. Tampoco ha sido una semana fácil para el arquero balear, que acaba de salir de un proceso gástrico. Ayer, al menos, ya se le pudo ver por los Campos de Sport y el domingo estará en el banquillo.

Defensa Una línea que ya se puede recitar de carrerilla

Si José Alberto no cambió la línea de retaguardia cuando los centrales no andaban finos, menos lo va a hacer ahora, después de que Mantilla y Javi Castro completasen una buena actuación en el partido clave contra el Granada. La entrada de Manu Hernando sería una sorpresa y la de Montero, a día de hoy, ni entra en las apuestas. En cuanto a los laterales, Mario García pasa por su mejor momento de la temporada y Michelin está volviendo a ser el de la primera vuelta. El cántabro y el francés no dan chance a sus competidores.

Centro del campo El doble pivote, pendiente de Aritz Aldasoro

En la sesión de ayer, Aritz Aldasoro tampoco se ejercitó con sus compañeros. Cada día que se acerca el partido, complica la presencia del de Beasain. Se llevó un fuerte golpe justo antes del descanso contra el Granada y, de momento, no lo ha superado. Ayer estuvo en los Campos de Sport, pero trabajó al margen de sus compañeros. Eso sí, como no tiene una lesión al uso, en cuanto deje de tener molestias, estará disponible para jugar. Porque parece que José Alberto aquí también ha instaurado una dupla de cabecera. La formada por el vasco y por Víctor Meseguer, que va ganando crédito. Si finalmente Aldasoro no llega, y aunque Maguette Gueye seguramente anda por delante en las preferencias del míster ahora mismo, Vencedor parece tener más opciones está vez por tener un perfil más de contención que el senegalés.

Tres mediapuntas Rober apunta de nuevo como acompañante de los gallos

Lo de Elda, con Íñigo Vicente de suplente, fue una situación excepcional. En cualquier otra situación, el vasco es titular indiscutible, al igual que Andrés Martín. Y el domingo, contra el Mirandés, no puede ser de otra forma. Son los dos futbolistas más determinantes del equipo cántabro y, además, con el paso de los partidos van recuperando parte del nivel mostrado en la primera vuelta de la competición. Alguna duda más deja quién será su acompañante en esta aventura inicial del play off de ascenso a Primera División. Rober González viene de completar, frente al Granada, su mejor partido, con diferencia, desde que llegó a Santander. Por lo tanto, ha hecho méritos para continuar, después de superar también un problema gástrico. Si no es el elegido, las opciones son la vuelta de un Pablo Rodríguez que lleva varias semanas fuera o la opción de Marco Sangalli en la banda derecha. En principio, Andrés Martín e Íñigo Vicente partirán en sus posiciones habituales. El andaluz por la derecha y el vasco, por la izquierda. Así que, si es Pablo Rodríguez o Rober González, el canario o el extremeño deberían estar en la mediapunta, salvo que José Alberto decida cambiar algo en este sentido.

Delantera Arana vuelve a estar por delante de Karrikaburu

Tras su suplencia en Elda, Juan Carlos Arana se ha vuelto a reivindicar y, a buen nivel, siempre va a estar en la 'pole' de la delantera racinguista. Y eso que Jon Karrikaburu le está apretando las tuercas con sus actuaciones. Sin embargo, el canario, además de meter un gol en el Nuevo Pepico Amat, también hizo el empate del pasado domingo contra el Granada. Será titular el domingo y el navarro tendrá sus minutos, porque a Arana le cuesta llegar al tramo final de los encuentros con el depósito lleno. Así que, de una manera u otra, habrá un ocupante de garantías enfrente de la portería rival.