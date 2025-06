José Alberto, Premio 'Miguel Muñoz'

Andrés Martín no será el único racinguista presente en la gala en la que recibirá el premio 'Zarra' a máximo goleador español de Segunda ... División. El próximo otoño estará acompañado allí por su entrenador, José Alberto, que tendrá que acudir a recoger el 'Miguel Muñoz' como el mejor entrenador de la temporada en la categoría.

El asturiano ha finalizado la competición de Liga regular en la primera posición de la clasificación que lidera el diario deportivo Marca. Lo que pase durante el play off de ascenso ya no cambiará el destinatario del galardón. El técnico verdiblanco ha sumado 75 puntos, uno por delante de tres entrenadores que han quedado empatados en la segunda posición:Julián Calero, de un Levante campeón y ascendido a Primera División;Rubi, de un Almería de play off, y Alessio Lisci, preparador del Mirandés, próximo rival verdiblanco en la fase de ascenso a Primera División.

Según la valoración que otorga el premio, José Alberto ha superado además a Antonio Hidalgo, del Huesca, que ha sido quinto con 71 puntos;a Alberto González, del Albacete, sexto con 69 puntos;al otro ascendido directo, Eder Sarabia, del Elche, séptimo con 67 puntos y al exracinguista Iván Ania, ahora en el Córdoba, que ha sido octavo, con 64 puntos. Esta clasificación se elabora con los puntos otorgados, en cada partido de la competición por los cronistas del periódico.

Este premio lleva el nombre de Miguel Muñoz, el entrenador con más títulos en la historia de la Primera División y exjugador del Racing en la década de los cuarenta del siglo pasado. En los banquillos, dirigió a Real Madrid, Granada, Las Palmas, Sevilla y Plus Ultra, además de a la selección española. En concreto, ganó nueve veces el campeonato liguero, todas ellas con el club merengue, además de dos Copas de Europa y una Intercontinental.

Las claves Argumentos La espectacular primera parte de la temporada y el estilo vistoso y atrevido sustentan su elección Precedente Manolo Preciado, en la 2007-08, fue elegido cuando dirigía al Sporting, en Segunda División Sus futbolistas La propuesta del asturiano ha llevado a Peque y Andrés Martín hacia sus premios 'Zarra'

José Alberto sucede en el galardón a Borja Jiménez, que se llevó el premio la temporada anterior tras ascender con el Leganés. Es la primera vez, desde que se instauró esta distinción en 2005, que un técnico del Racing se alza con ella, ya fuese en Primera o Segunda División. Sin embargo, sí que hubo una campaña en la que se lo llevó un cántabro. Fue Manolo Preciado, en la campaña 2007-08, cuando dirigía al Sporting en Segunda División.

Es la primera vez que el actual técnico del Racing se alza con esta distinción, en las siete temporadas que lleva dirigiendo en el fútbol profesional:dos con el Sporting, una con el Mirandés, una con el Málaga y las tres con el equipo cántabro. Aunque sólo en tres de ellas –la de Anduva y las dos últimas– logró completar el campeonato entero.

Las cifras 75 puntos ha cosechado en el galardón, por delante de los 74 de Lisci, Calero y Rubi. 20 encuentros ha ganado esta temporada el Racing del técnico asturiano.

Es evidente que el asturiano no ha sido el mejor entrenador del campeonato en cuanto a resultados, porque su equipo ha sido quinto, pero sí que ha sido el más valorado por parte de los cronistas del diario Marca. Su triunfo en el galardón se ha visto sustentado en la espectacular primera parte de la temporada del Racing y también en el estilo atractivo y vistoso del conjunto verdiblanco.

En los 42 encuentros de la Liga regular dirigidos este curso por José Alberto en el cuadro cántabro, ha sumado 71 puntos, fruto de veinte victorias, once empates y once derrotas. Además, en el capítulo goleador, ha anotado 65 y ha encajado 51.

Influencia en sus futbolistas

El Racing le ha cogido el gusto a participar en esta gala. Ya en noviembre del año pasado Peque recogió el premio 'Zarra' tras finalizar segundo, por detrás del danés del Espanyol Martin Braithwaite, en la carrera por el 'Pichichi'. El máximo goleador nacional fue el catalán, con 19 dianas. Yesta campaña le sucede en el palmarés su excompañero Andrés Martín, que con 16 goles no se pudo alzar con el premio absoluto ya que le superaron el colombiano Luis Suárez, del Almería, con 27 tantos, y el argentino del Mirandés, Panichelli, con 20.

Las cifras 5º puesto en la tabla, que le ha servido para disputar su primer play off de ascenso. 7 temporadas dirigidas en Segunda División, tres de ellas, completas.

Dos premios, los de Peque y Andrés Martín, en los que también tiene una incidencia indirecta la labor de José Alberto, que supo aprovechar el olfato goleador de ambos futbolistas, pese a que ninguno de los dos ha actuado como delantero. El ahora futbolista del Sevilla era el mediapunta habitual del Racing de la temporada pasada y el andaluz es el extremo izquierdo insustituible del cuadro verdiblanco en la actualidad. La forma de jugar propuesta por el nuevo premio 'Miguel Muñoz', atrevida y siempre con la mirada puesta en la portería contraria ha forjado a los dos últimos premios 'Zarra' de Segunda División.