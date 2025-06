La hora de Ezkieta

Cuando Jokin Ezkieta llegó a Santander tenía difícil arrebatarle el puesto en la portería a Miquel Parera, que por aquel entonces era el dueño y ... señor de los tres palos de El Sardinero y de cualquier campo en el que jugase el Racing. Ezkieta (Villava, Navarra, 1996) aterrizó en Los Campos de Sport en el verano de 2022. Su presentación fue un aviso para navegantes, pero con un perfil bajo y de unidad. «Quiero sumar», apuntó durante su puesta en largo con la entidad verdiblanca, en la que también aseguró estar «muy contento» de incorporarse a «un club histórico, con buen estadio y afición».

«Es un destino muy atractivo para mí y en cuanto llegó la posibilidad de venir aparqué otras posibilidades», afirmó el navarro, tras desvincularse del Athletic Club y fichar por el Racing. Según añadió, otro de los motivos por lo cuales decidió firmar por los cántabros es que el equipo estaba entrenado por Guillermo Fernández Romo. El cancerbero ya estuvo a las órdenes del madrileño en Sabadell y ese hecho fue «muy importante para decantarme y sumarme al proyecto», explicó. «El Racing me atrajo mucho, quiero sumar, poner todo mi empeño cada día y ayudar al equipo para que consiga sus objetivos», apuntó durante la presentación. Unos objetivos, que tal y como está ahora el equipo, parece que era luchar por el ascenso a Primera División. Pues no, la meta del Racing por aquel entonces era la de «consolidarse» en Segunda. Como dijo el presidente del club, Manolo Higuera, en una rueda de prensa reciente en la que alertaba de la «autodestrucción» del racinguismo, «hace dos años y medio este club estaba a punto de bajar a Segunda B». Por fortuna, así no fue.

Sus números 6 partidos jugó en su primera temporada con el Racing, cuando Parera era titular. 135 intervenciones en su segunda campaña. Fue el portero que más paradas hizo de la Liga. 55 tantos le marcaron en su segunoo año. Pese a parar mucho, también fue bastante goleado.

El equipo logró la salvación tras prescindir de los servicios de Romo y ponerse al frente de la nave José Alberto. Dos técnicos que tuvieron un rol diferente con el navarro. Mientras que Romo fue el que le convenció para venir a Santander, con el madrileño en el banquillo Ezkieta no disputó ningún partido oficial. El titular indiscutible en la portería para el técnico que logró el ascenso a Segunda División era Miquel Parera. No había manera de que Ezkieta jugase ningún encuentro. En su cabeza solo había un hombre: Parera. El debut de Ezkieta con el Racing llegó de la mano de José Alberto, el 22 de diciembre de 2022, en un partido de Copa del Rey frente al Linares. Por entonces, el asturiano pretendía rotar la portería entre Liga, con Parera, y Copa, con Ezkieta. Pero poco duró el esquema en su mente, ya que el Linares eliminó al Racing en el minuto 91. Por lo tanto, Ezkieta de nuevo al banquillo. Le tocó esperar cuatro meses hasta que, por fin, en La Romareda pisó el verde con la camiseta del Racing en Segunda División.

Su estreno no fue deseado por José Alberto, sino más bien un imprevisto. A los 25 minutos de partido contra el Zaragoza el balear, que salió como titular, fue expulsado y 'Joko' –como lo apodan en el vestuario– tuvo que ponerse los guantes en un partido que ya estaba cuesta arriba y que acabó como el rosario de la Aurora. 4-1 y para Santander. Un encuentro para olvidar, aunque Jokin siempre lo tendrá en su mente. Tras este partido y su buena actuación ante el Granada, José Alberto continuó con el navarro en la portería después de cumplir sanción el balear.

Sus números 117 paradas en esta campaña. Menos que su segunda temporada, pero fue más regular. 51 goles encajados en la presente temporada. Bajó los tantos respecto al campeonato pasado y mejoró sus estadísticas.

Lo de Zaragoza fue un antes y un después. Desde aquel partido, que correspondía a la jornada 36 del campeonato liguero, Jokin es el encargado de poner el cerrojo a la portería verdiblanca. Esa misma campaña, la 22-23, la terminó el navarro. Tras ella, jugó todos los partidos de titular en las temporadas 23-24 y 24-25. Parera pasó a un segundo plano y únicamente jugó los partidos de la Copa del Rey –eso sí, es un líder en el vestuario y su presencia ayuda muchísimo al resto de compañeros–.

Los resultados avalan este cambio de guantes. En la temporada 23-24, Ezkieta, pese a encajar 55 goles, fue el cancerbero que más paradas hizo en toda la Liga, con 135 intervenciones, y logró tener la portería a cero durante doce partidos. Gracias a su gran rendimiento en el campo, firmó su renovación de contrato hasta el 30 de junio de 2027. El Racing ató en marzo de 2024, en pleno campeonato, a su pilar en la portería y Jokin afirmó estar «muy contento y agradecido al club». «Tengo mucha ilusión por embarcarme en este proyecto a largo plazo», apuntó.

Y un año después, la ilusión, y también los méritos, hacen que Ezkieta siga siendo el líder de los tres palos. En esta campaña, el navarro tuvo que recoger el balón de dentro de la portería un total de 51 veces y realizó 117 paradas. Entre sus muchas intervenciones, en La Romareda, detuvo un penalti en el minuto 100 contra el Zaragoza, –estadio y equipo contra el que debutó–, y aseguró la victoria del Racing, que en octubre era el imbatible líder de Segunda División.

A tres días de disputarse la primera eliminatoria del play off contra el Mirandés, el navarro tiene todavía un reto más difícil. Las promociones se deciden por los goles que se meten, pero, sobre todo, por los que se paran. A principios de esta temporada, el cancerbero aseguró en El Diario que el equipo tenía «mentalidad de ganador».

Ahora, es la hora de la verdad, y esa mentalidad se tiene que reflejar en el campo. El racinguismo espera que Jokin siga siendo el guardián del Racing en El Sardinero y en Anduva. Bueno, y ya puestos, también en el Carlos Tartiere y en los Juegos Mediterráneos. Que 'Joko' únicamente detenga balones y que no pare la ilusión de la hinchada verdiblanca.