El 'prao' será quien determine si esa percepción es buena o no. Pero por lo menos, las sensaciones que tiene Íñigo Vicente son inmejorables. «Yo ... me encuentro bien, muy a gusto y creo que llego en mi mejor momento de la temporada». Y eso es una noticia maravillosa para el racinguismo de cara a la eliminatoria contra el Mirandés. Que el Mago de Derio tenga ese estado de optimismo augura cosas buenas, porque si el '10' tiene una tarde de sacar trucos de la chistera, es un futbolista diferencial.

El vizcaíno está de lo más contento tras la clasificación para el playoff. «Ha sido algo increíble. Llevo tres temporadas aquí. En la primera sufrimos bastante, fue difícil. En las dos siguientes llevo disfrutando mucho de jugar cada dos semanas en El Sardinero, del ambiente que se está generando», señala. «En mi carrera deportiva, la mejor noticia que he tenido es la de poder jugar estos playoff con el Racing».

Una clasificación que supuso quitarse un peso de encima. «No es fácil hacer lo que hicimos, darle la vuelta al partido ante un gran equipo. Demostramos, tanto la afición como el equipo, que somos de Primera División». Eso redundará, obviamente, en el ánimo del equipo. Pero lo que se viene para el Racing es totalmente distinto a lo de la temporada. «Ahora es un playoff. Todos los partidos se van a decidir por detalles», añade el futbolista verdiblanco. «Nosotros tenemos el convencimiento de que lo podemos conseguir, de que somos un equipo muy peligroso. Pero también sabemos que nos vamos a enfrentar a grandísimos equipos que nos lo van a poner difícil. Pero tenemos el convencimiento 100% de que vamos a pasar y vamos a conseguir ese ansiado ascenso que la afición y nosotros queremos».

Enfrente del Racing estará un Mirandés para el que Íñigo Vicente no ahorra elogios. «Es el equipo que mejor ha competido durante la temporada», señala rotundo el de Derio. «Siempre ha estado en buenos momentos, pocas veces le hemos visto con la flecha para abajo. Esperamos un partido como los dos que hemos jugado. Van a venir a competir, a dar el máximo, no se van a dar por vencidos aunque el partido se les ponga en contra. Son un grandísimo equipo y nos lo van a poner muy difícil».

Con lo que hay en juego, cualquier error va a penalizar muchísimo. Así que una de las máximas será la concentración. «Muchos de estos partidos se deciden por una acción en concreto, por una expulsión, por cualquier cosa. Tenemos que estar muy concentrados, saber que son 180 minutos», destaca Vicente. «Pero que los primeros 90 se juegan en El Sardinero. Tenemos que hacernos muy fuertes con nuestra gente, sacar un buen resultado. Son partidos en los que hay que tener mucha calma. Son 180 minutos. Cabeza fría y a jugarlo. Somos capaces de sacarlo». El vizcaíno no cree que porque sea una eliminatoria de playoff el Mirandés va a cambiar su forma de jugar. «El Mirandés es el equipo de la Liga que mejor ha competido en las 42 jornadas. Tiene ahí delante el hacer historia, como lo tenemos nosotros. Seguro que van a salir con sangre en los ojos a por el ascenso también. Creo que va a ser una eliminatoria muy dura, 180 minutos muy duros. Tendremos que pulir todos los detalles perfectamente para poder pasar».

El cuadro burgalés siempre será un equipo especial para Vicente. «Al Mirandés siempre le voy a estar agradecido. Me dio la oportunidad de debutar en el fútbol profesional», reconoce. «Me dio esa confianza no solo un año, sino dos. De poder estar en una gran ciudad, con una grandísima afición. Se vive el fútbol de manera increíble. Me alegro mucho de que las cosas les vayan bien. Tengo ahí mucha gente conocida a la que le tengo mucho aprecio. Y ojalá les vaya bien siempre y puedan lograr el objetivo, pero en otra temporada. Que esta nos toca a nosotros», añadía entre risas.

Para el domingo, el Racing jugará otra vez con 12. Con esos Campos de Sport llenos a reventar de una afición entregada. «Es increíble el apoyo que notamos de ellos. Durante las últimas jornadas que hemos jugado en El Sardinero, el recibimiento, el apoyo que nos dan es increíble», apunta Vicente. «Es un ambiente que ahora mismo no se ve en ningún lado en el fútbol español y en el fútbol extranjero, pues en pocos sitios. Por esa parte, somos la envidia de muchas aficiones. Y darles las gracias. Que nos sigan apoyando, que es el último aliento, que lo tenemos ahí muy cerquita, devolver al Racing al lugar que se merece, del que nunca se debió ir. Todos tenemos esa ilusión de celebrarlo como el otro día. Muchas gracias», concluyó.