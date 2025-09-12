El Gobierno construirá una pérgola en la residencia de Cueto y modificará el jardín

El jardín de la residencia de Cueto, propiedad del Gobierno de Cantabria, se está sometiendo a una rehabilitación integral que dará como resultado la construcción ... de una pérgola para el disfrute de los usuarios y un nuevo diseño de las zonas verdes. Pero, para llevar a cabo este proyecto, se han eliminado algunos elementos característicos de esta parcela, como la bolera –sin uso– y también siete árboles de gran porte, como lamentan algunos usuarios de la residencia. En concreto, se han talado una palmera canariense, una higuera y cinco plátanos. «Usábamos esos árboles para estar a la sombra durante el verano y la higuera daba unos higos buenísimos», lamenta uno de los residentes, que critica que no se les dieran a conocer las intervenciones antes de empezarlas.

Como recoge el proyecto, se han retirado estos árboles –también se han quitado 20 arbustos– porque había «falta de criterio» tanto en la agrupación, como en la elección de las especies. «No existe una variación cromática ni de texturas, y los cambios de estación climatológica apenas se manifiestan por la escasa floración de las especies». El texto también apunta a «una baja densidad de la vegetación y demasiada distancia entre los ejemplares» y que la situación del jardín «hace que sea una zona afectada por los vientos dominantes debido a su elevación». En cuanto a la bolera, afirman que lleva más de 15 años sin uso.

Ahora, se está desarrollando un ajardinamiento de la zona central del jardín y la más cercana al edificio, que son las áreas actualmente transitables del mismo. Así, se crearán zonas con pequeñas elevaciones y bosquetes de arbolado que proporcionarán «mayor protección al sol y al viento». En el criterio para elegir la nueva vegetación que se plantará se han buscado los siguientes objetivos: generar sombras a corto plazo, cambios cromáticos otoñales, algunas floraciones invernales, floración primaveral y una densa vegetación al final del periodo primaveral y en la etapa estival. En total, se plantarán 32 nuevos árboles (manzanos y perales ornamentales, aligustres, arces y espinos albares) y 450 arbustos en distintos parterres.