El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las obras en el jardín de la residencia de Cueto, donde también se eliminará la bolera. DM

El Gobierno construirá una pérgola en la residencia de Cueto y modificará el jardín

Los usuarios se quejande que, para llevar a cabo esta obra, han talado siete árboles: una palmera, una higuera y cinco plátanos

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:23

El jardín de la residencia de Cueto, propiedad del Gobierno de Cantabria, se está sometiendo a una rehabilitación integral que dará como resultado la construcción ... de una pérgola para el disfrute de los usuarios y un nuevo diseño de las zonas verdes. Pero, para llevar a cabo este proyecto, se han eliminado algunos elementos característicos de esta parcela, como la bolera –sin uso– y también siete árboles de gran porte, como lamentan algunos usuarios de la residencia. En concreto, se han talado una palmera canariense, una higuera y cinco plátanos. «Usábamos esos árboles para estar a la sombra durante el verano y la higuera daba unos higos buenísimos», lamenta uno de los residentes, que critica que no se les dieran a conocer las intervenciones antes de empezarlas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El funcionario de Obras Públicas tendrá que pagar 2,2 millones de euros de multa e indemnización al Gobierno
  2. 2

    Cierra el centenario comercio Regalos Pico
  3. 3 Denuncian la «degradación» de Oyambre, convertido en un «parque temático ilegal»
  4. 4

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  5. 5

    Un nuevo incendio arrasa una vieja casona abandonada en Tanos
  6. 6

    El Ministerio retoma la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada
  7. 7

    El Geoparque Costa Quebrada recibe la acreditación oficial de la Unesco y «consolida» su reconocimiento internacional
  8. 8

    El salón de juegos de Peñacastillo ya está en obras, a pesar de la demanda de los vecinos
  9. 9

    Hosteleros y fumadores cántabros muestran su rechazo a la prohibición en las terrazas
  10. 10

    Enrique Conde sobre la reducción de jornada: «Es populista y bolchevique»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno construirá una pérgola en la residencia de Cueto y modificará el jardín

El Gobierno construirá una pérgola en la residencia de Cueto y modificará el jardín