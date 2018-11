Las diez frases y diez claves del presente y futuro de Gema Igual Javier Cotera La alcaldesa de Santander cumple dos años al frente de la capital y analiza su gestión, sus choques con Fomento y el Gobierno y los proyectos que están por venir en su intervención en el Foro Económico de El Diario Montañés GONZALO SELLERS Santander Miércoles, 7 noviembre 2018, 14:25

Las malas relaciones con Fomento, las recriminaciones al Gobierno regional, el problema endémico de la pérdida de población, los grandes desafíos del frente marítimo y la reordenación ferroviaria, el Reina Sofía, el Archivo Lafuente, la llegada de empresas a la ciudad, el futuro urbanístico y del comercio local... La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha recorrido todos los desvelos y proyectos de sus dos años como alcaldesa en el Foro Económico de El Diario Montañés celebrado hoy.

1 Choques con Fomento

«No puede ser que cambie un político y se ralenticen o varíen los proyectos. No me dan compromisos de trabajo, sólo buenas palabras»

Desde la marcha de Íñigo de la Serna de Fomento, la alcaldesa ha chocado una y otra vez contra su sucesor, a pesar de que José Luis Ábalos ha dado una inesperada importancia a Cantabria en la agenda de sus primeras semanas como ministro. Gema Igual no se mordió la lengua la semana pasada cuando acusó al socialista de «no tener ni idea de los proyectos de la ciudad». Hoy, en el foro, la alcaldesa ha moderado sus palabras, aunque el mensaje de confrontación haya sido igual de contundente. Igual está harta de que sólo le den «buenas intenciones y no compromisos de trabajo» en proyectos claves para Santander como la reordenación ferroviaria. Esta pelea con el Gobierno central no es igual de intensa con todos los ministerios. A José Guirao, responsable de Cultura, por ejemplo, le considera «una persona sensible con Santander»

2 Pérdida de población

«Cada día se mueren cinco personas en Santander y nacen tres. Hay que retener a los jóvenes con trabajo y vivienda, y hay que tener más niños»

Santander ha perdido más de 10.000 habitantes en los últimos siete años. La pérdida de población se ha convertido en un problema endémico de la capital, que no solo ve como muchas familias se mudan a municipios del arco de la bahía, sino que tampoco se libra de la fuga de jóvenes al extranjero en busca de oportunidades laborales y de ese envejecimiento demográfico al que se enfrenta todo el país. La capital contaba a 1 de enero de 2016 con 172.656 vecinos, los mismos que a finales de los años setenta. Un dato trágico que la alcaldesa cree que se puede revertir con trabajo y vivienda. «Teniendo esas dos cosas, la gente se queda en la ciudad. Estamos dando muchas oportunidades con los pisos de alquiler social y apoyando a los emprendedores», ha señalado antes de animar a los santanderinos a «tener más niños».

3 Desafío cultural

«No sabría definir desde el punto de vista de la cultura qué es el Archivo Lafuente, pero sí sé el valor que tiene»

El famoso Anillo Cultural ideado por Íñigo de la Serna se quedó pequeño ante los proyectos de relevancia nacional que pretenden instalarse en la ciudad. Después del Centro Botín, Santander se ha lanzado a una carrera burocrática por conseguir el Museo Enaire, el Reina Sofía y el Archivo Lafuente. Pero es el Reina Sofía el que «más desvelos» le ha provocado a la alcaldesa. La confrontación con el Gobierno regional ha terminado mal y el Ayuntamiento tendrá que poner sobre la mesa 10 millones de euros en solitario para abrir el centro asociado en el antiguo Banco de España. Tras varios años de retraso, el objetivo es abrir las puertas en 2021, aunque por el camino se han escrito capítulos «especialmente dolorosos» para Gema Igual, como cuando se puso en duda el valor del contenido del Archivo Lafuente, una de las mayores colecciones de las vanguardias europeas del siglo XX.

4 Futuro del comercio local

«Debe buscar la exclusividad y la diferencia: poner fácil ir a la tienda, un buen trato y un producto de calidad. Y abrir un sábado por la tarde es importante, aunque sé que es un sobreesfuerzo»

El calendario comercial de Santander y sus horarios de apertura han sido protagonistas -conflictivos siempre- de los últimos años en Santander, pero hay una amenaza de mayor calado para las tiendas minoristas de la capital. La transformación digital y el desembarco masivo de las franquicias oscurecen el futuro de los comerciantes que no sepan o no puedan adaptarse. El comercio de Santander se encuentra en una profunda crisis desde hace años, con una caída en picado de las ventas que solo una transformación integral del sector puede paliar. Gema Igual hizo referencia a algunos de estos aspectos en el foro, al reclamar a estos pequeños empresarios que busquen la «exclusividad y la diferencia» para combatir a Amazon y los otros grandes de las compras por Internet.

5 Las elecciones de 2019

«No he tomado la decisión todavía, no es el momento de hacerlo»

Solo quedan siete meses para las elecciones y los santanderinos todavía no saben si Gema Igual intentará repetir como alcaldesa. La capital es feudo del PP desde hace décadas y su gran caladero de votos para los resultados autonómicos, por eso no hay margen de erros. Pero no solo Igual se lo está tomando con calma. Pablo Casado ha dado orden de frenar los anuncios de las candidaturas en toda España hasta que se resuelvan las elecciones andaluzas. Por eso, ni María José Sáenz de Buruaga está confirmada en Cantabria ni Gema Igual lo está en Santander, aunque ella, según su versión «tampoco ha tomado la decisión».

6 El MetroTUS

«Quiero que la gente me diga lo malo y así poder construir juntos»

Es inevitable hablar del MetroTUS cuando toca analizar los dos años de Gema Igual como alcaldesa. El proyecto, heredado de Íñigo de la Serna, logró algo inédito: unir a todos los barrios de la ciudad contra los cambios en el transporte público. Seis meses tardó la alcaldesa en deshacer una parte importante -los transbordos- del proyecto. Una experiencia de la que, ha dicho, ha aprendido mucho. «¿Quién soy yo para continuar adelante con algo que no es asumido por los ciudadanos? No soy nadie. En su momento pensé que era lo mejor para la ciudad y después lo cambiamos porque consideramos que también era lo mejor», ha reconocido. Igual cree, ahora, que el inmovilismo debe ser desterrado de la gestión municipal. «Quiero que la gente me diga lo malo y así poder construir juntos», ha subrayado.

7 Encrucijada urbanística

«Las obras y proyectos no están paralizadas, pero estamos solos en esto y tenemos que ser nosotros los que lo solucionemos»

La anulación del Plan General de Santander fue un varapalo por el Ayuntamiento. No solo por los cerca de diez años que llevaba preparando el documento urbanístico más importante de la ciudad, sino por la amenaza a todos los proyectos que ya estaban en marcha y el desgaste de volver a empezar desde cero. Aunque en principio pareció contar con un aliado en el PRC para aprobar unas normas transitorias en el Parlamento, el PSOE fue tajante y se negó a hacerlo, apelando a una «inminente» nueva Ley del Suelo que solucionaría el problema. Una normativa que ni está ni se la espera en lo que queda de legislatura. Por eso, la alcaldesa ha destacado la «soledad» del Ayuntamiento en este tema, aunque también ha insistido en que ningún proyecto se ha paralizado gracias a las modificaciones puntuales realizadas.

8 Empresas

«El mayor potencial de este Ayuntamiento son las facilidades que da a las empresas para trabajar en la ciudad»

La inyección privada fue clave en los mandatos de Íñigo de la Serna y la alcaldesa Gema Igual ha heredado esa política de puertas abiertas para las empresas. La crisis provocó que la apertura de un negocio con tres contrataciones fuese tan relevante como para que el alcalde se acercase para la foto. Y eso no solo no ha cambiado mucho, sino que Gema Igual hace gala de ello: «Muchos se ríen al verme en las obras del Burger King, pero yo estoy allí por los catorce empleos que se crean». La regidora también se ha enorgullecido de las «facilidades» que Santander da a las empresas para instalarse. Es la única manera, ha dicho, de que los 194 millones de euros del Presupuesto se multipliquen.

9 El Gobierno regional

«Tiene que ser más sensible con la ciudad, echamos en falta más apoyo económico»

El Gobierno regional ha sido desplazado de la lista negra del Ayuntamiento por el Ministerio de Fomento. Mientras la alcaldesa no deja escapar una intervención sin atizar a Ábalos, en los últimos tiempos se muestra mucho más conciliadora con el Gobierno regional. Al menos con el ala regionalista del bipartito, ya que con el PSOE mantiene duros enfrentamientos en el campo cultural. Es cierto que hoy ha vuelto a exigir «más dinero y más sensibilidad» del Ejecutivo autonómico para la ciudad, pero también ha alabado -citando con nombres y apellidos- a los consejeros del PRC Rafael de la Sierra y José María Mazón por sus colaboraciones con el Ayuntamiento.

10 Los grandes proyectos

«La reordenación ferroviaria y el frente marítimo nos permitirá hacer una ciudad para pasear y que la gente salga a la calle»

La reordenación ferroviaria y la apertura del frente marítimo son los proyectos que se repiten como un mantra en cada discurso de la alcaldesa. No en vano, cuando se materialicen -los plazos van cambiando de cuando en cuando- la transformación de la ciudad será histórica. Como ella misma ha dicho en su intervención en el foro, el suelo ganado al Puerto de Santander permitirá pasear sin obstáculos desde Gamazo hasta la entrada a la ciudad. Y una vez allí, los miles de santanderinos que viven en la calle Castilla y Marqués de la Hermida disfrutarán de un barrio irreconocible, muy lejos de esas aceras estrechas, sin zonas verdes y carreteras tomadas por los miles de vehículos que cada día entran en la ciudad. La eliminación de las vías del ferrocarril en superficie permitirá ganar un espacio vital para una ciudad más sostenible. Siempre que Estado, Ayuntamiento y Gobierno regional cumplan los convenidos y los acuerdos, claro.