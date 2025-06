«Todo avance tecnológico es por el paciente»

Nada más colocarse una las gafas de realidad aumentada, enfrente y de la nada aparece una imagen que reproduce con extraña nitidez todos los ... huesos faciales, los vasos sanguíneos..., y que permite identificar claramente donde se aloja el tumor. Está coloreado en verde, y asoma por una de las cuencas del ojo derecho. La imagen puede 'agarrarse', seccionarse y voltearse para observar el caso clínico desde todos los puntos de vista. A derecha e izquierda hay un montón de herramientas que emergen con solo presionar los iconos flotantes. Alguien ajeno a la medicina toquetea todo esto sin más objetivo que sorprenderse, pero un especialista en cirugía maxilofacial puede hacer ciencia e historia con esta tecnología. En España ya lo hace.

De apariencia sencilla y ligera, estas gafas de realidad aumentada pueden probarse también en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía oral y Maxilofacial de Cabeza y Cara (Secomcyc) que desde ayer se celebra en el Palacio de Exposiciones de Santander, y que hoy inauguran el consejero de Sanidad, César Pascual; la alcaldesa, Gema Igual, y Félix Rubial, director gerente de Valdecilla. Con ellos estará Fe García Reija, que además de presidenta del comité organizador del congreso, es la jefa del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del principal hospital de Cantabria; un servicio compuesto por once profesionales, con una actividad asistencial «tremenda» -un mínimo de cinco quirófanos semanales y trabajo en siete consultas-, y capaz de acometer todo el espectro posible de intervenciones. «Gracias a los profesionales y a los medios de los que disponemos, en Valdecilla estamos en el 'top'. Somos autosuficientes», señala la doctora, contenta por haber traído a Santander un congreso que, con más de 400 profesionales inscritos, ha batido récord de asistencia. El programa científico es asimismo ambicioso y cuenta con 57 ponentes de diferentes especialidades, casi un tercio internacionales.

El congreso funciona por un lado como una «plataforma» para aupar a los profesionales más jóvenes, que «vienen con propuestas muy innovadoras», y, por otro, como altavoz de grandes expertos, y aquí García destaca la conferencia 'Viaje de una vida' de Jaime Baladrón que, entre otras muchas cosas, es artífice de MIR Asturias, academia donde se han formado infinitas generaciones de médicos. «Necesitamos gente que nos inspire».

Hablando del MIR, esta especialidad es una de las que primero agota sus plazas, la cuarta este año. Hay recambio, los jóvenes «vienen fuertes» y abrazan con naturalidad los avances. «Nuestra especialidad ha sido pionera en utilizar la tecnología. Llevamos haciendo cirugía personalizada mucho tiempo, tanto en las reconstrucción de huesos maxilares, como en cirugía de las deformidades dentofaciales, como en la craneofacial. Y vamos un paso más allá, con técnicas cada vez más sofisticadas», dice García.

Completa este aspecto José Luis Cebrián, presidente de Secomcyc y un entusiasta de una especialidad que colabora con otras muchas; que transita entre la estética y la reconstrucción; que es «muy innovadora», y por cuya implantación en los programas universitarios «estamos luchando». Las nuevas tecnologías están «totalmente» imbricadas en el día a día de la cirugía maxilofacial para adaptarla a cada paciente y paciente es una palabra en la que insistirá mucho el doctor: las herramientas de planificación virtual, las de personalización de las terapias oncológicas, las guías de corte y los biomodelos, las gafas de realidad aumentada... «Todo avance tecnológico es por el paciente, es por la seguridad del paciente».

El presente es alentador. ¿Y el futuro? Estará marcado por la «vía de la simulación», dice Cebrián, y la IA «tendrá mucha presencia». De hecho, será preciso adaptar la inteligencia artificial a cada especialidad. «Todos nuestros médicos tienen que formarse en IA, los algoritmos que usan nuestros programas de planificación están basados en IA. La lucha no va a ser entre el médico y la IA, sino entre el médico que sabe de ella y el que no. La IA no nos va a sustituir, pero nos va a dar herramientas».