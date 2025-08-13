El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Puertras de los coches robados. Policía Nacional

Desarticulada una banda que robaba coches en el aparcamiento del aeropuerto de Barajas

Las piezas de los vehículos eran vendidas a talleres de Marruecos

J. M. L.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:17

La Policía Nacional ha desarticulado en Guadalajara y Madrid una organización criminal especializada en robar coches para despiezarlos y vender las piezas a talleres de Marruecos. En la operación nueve personas han sido detenidas, todas ellas de origen marroquí y de entre 30 y 40 años.

La banda era liderada por dos hermanos y operaba desde una nave agrícola de la provincia de Guadalajara donde desmontaban los vehículos.

La investigación, que ha permitido recuperar piezas de más de 50 vehículos con un valor de 1.250.000 euros, comenzó en el mes de julio a raíz de la denuncia por el robo de un coche. El grupo robaba entre seis y diez vehículos a la semana, en su mayoría en zonas de estacionamiento para periodos vacacionales como las zonas de aparcamiento de larga estancia del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Allí sustraía coches de gama media que trasladaba a distintas zonas residenciales de Guadalajara donde permanecían hasta una semana para comprobar si contaban con dispositivos geolocalizadores. Pasado ese tiempo, llevaban los vehículos a una nave agrícola en la que los desmontaban con el fin de trasladar las piezas de mayor valor a Marruecos.

Tras el registro de la nave se han podido localizar otros cuatro vehículos sustraídos que iban a ser despiezados.

Los detenidos han pasado a disposición judicial y la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan más arrestos.

