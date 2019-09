Innovación al servicio de la sociedad 'Futuro en Español' La innovación social y las apuestas por nuevas plataformas en el sector asegurador, base de las nuevas apuestas de Mapfre, que participa en México en las jornadas 'Futuro en Español' INÉS MARTÍNEZ Jueves, 12 septiembre 2019, 10:06

El término innovación social ha tomado cada vez más importancia en los últimos años a pesar de que su definición no está clara. No se trata solo de innovar contando con personas y tecnologías, sino de tener en cuenta a la sociedad, sus necesidades y los enfoques necesarios para sus retos actuales. Según el Consejo Global sobre Innovación Social del World Economic Forum, innovación social es la aplicación de enfoques novedosos, prácticos, sostenibles y de mercado que logran cambios sociales o medioambientales positivos con énfasis en las poblaciones más necesitadas. Pero nada se entiende si el concepto no se lleva a la práctica. Por ello, Fundación Mapfre se encuentra ahora mismo inmersa en la celebración de los II Premios de Innovación Social, cuya final se celebrará en octubre y que cuenta entre sus finalistas con proyectos que van desde un guante que se coloca en la parte superior del pecho para hacer una medición del estado del corazón, una plataforma web que ofrece información georreferenciada que indica el grado de peligrosidad de cada entorno escolar, una asesoría técnica rural en remoto o un servicio de monitorización permanente de personas mayores que permite activar un asistente en caso de que sufran un accidente o se encuentren enfermas, entre otros.

La innovación y las nuevas ideas son precisamente dos de los ejes de Futuro en Español, el foro que Vocento organiza junto al El Universal en México con el patrocinio de Mapfre, BBVA, Seguritech, Bimbo, Tierra de Sabor y Denominación de Origen Ribera del Duero así como con la colaboración de la Embajada de España en México, Barceló y Mezcal Amores y en la que participará Antonio Huertas, presidente global de Mapfre. La cita acogerá un debate sobre la importancia de las nuevas ideas y las oportunidades de negocio entre México y España, con el español como puente de negocio. El programa reúne a destacadas personalidades de ambos países para reflexionar sobre la innovación tecnológica como esquema de transformación productiva para el desarrollo de la economía y el aumento de la competitividad, con el impulso de cientos de millones de hispanohablantes.

La innovación es algo en lo que Mapfre se encuentra muy inmersa en estos momentos, ya que los Premios de Innovación Social, junto con Insur-Space, la plataforma para impulsar la innovación en el sector asegurador que Mapfre lanzó en 2018, son dos de las apuestas que la compañía de seguros ha desarrollado con el objetivo de apostar por la innovación desde un punto de vista novedoso, transformador y social. insur_space, su nueva aceleradora de startups, tiene la vocación de impulsar nuevas soluciones para atender las necesidades de los distintos tipos de clientes, que puedan incorporarse en el medio plazo al negocio estratégico de MAPFRE.

Este es uno de los pilares de MAPFRE Open Innovation, la plataforma de innovación abierta que la compañía ha puesto en marcha para impulsar la innovación en MAPFRE y en el sector asegurador. «Nuestro objetivo con el MOi» explicó Antonio Huertas, presidente de MAPFRE durante la presentación del nuevo espacio, «es convertirnos en uno de los referentes mundiales en innovación en insurtech y avanzar hacia los nuevos modelos de negocio y soluciones que surgen de los cambios digitales y tecnológicos que estamos viviendo». Con este fin, MAPFRE destina 100 millones de euros al año en el desarrollo de soluciones innovadoras vinculadas al sector asegurador.