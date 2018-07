VALLE DE CAMARGO El director del centro, PedroRuiz, y el equipo docente Antonio Díaz, Emiliano Carcedo, Marga Peredo, Maite Bezanilla y Paz Fernández, junto a los alumnos César Rodrigo, Francisco Sierra, Marco Sollima, Micaela Paniagua, Iván Luna, Javier Fernández, Joaquín Fernández, Scott Navarrete, Carolina Carreira, Daniel Diego, Gloria Stefany Alfaro Vidaña, Miguel Ángel Fernández, Alberto Martín Juscamayta, Javier Fernández, Juan Pedro Torres, Martín Fernández, Casandra Gil, Nidia Herrejón, Rosario Lameiro, Sandra Montes y Soraya González. / DANIEL PEDRIZA En este programa se forma y desarrolla el liderazgo, en un ambiente de trabajo en equipo MARTA GUTIÉRREZ R. Lunes, 9 julio 2018, 10:25

Desde el IES Valle de Camargo contemplan el programa STARTinnova como una ocasión importante para educar en emprendimiento. Es un proyecto que no se quieren perder.

STARTinnova fomenta el desarrollo de actitudes y capacidades importantes para una persona como emprendedor. Tan importantes que, «como educadores ni quieren ni pueden dejarlas de lado».

La empresa que les mentoriza, Equipos Nucleares SA (ENSA), participa en este proyecto con el IES Valle de Camargo. Apuesta decididamente por la educación de los alumnos y por el desarrollo de la sociedad en la que está insertada. Es un apoyo muy importante.

En el desarrollo de los proyectos de STARTinnova se fomenta la capacidad de diálogo, el debate, la percepción de la realidad, la observación de necesidades de la sociedad, el estudio de los mercados, etc....

Se crean equipos que trabajan planteando soluciones, desarrollándolas e implementándolas. En este proceso se forma y desarrolla el liderazgo. El líder aparece. Todos le siguen. Todos tienen el mismo objetivo: ganar. ¡Todos son un poco líderes! Se fomenta dentro del grupo el trabajo en equipo, la solidaridad, la necesidad de ser útiles a la sociedad, de satisfacer necesidades, de dar servicio, etc...

Aparece en los alumnos y alumnas la ilusión. Se embarcan en su proyecto y en su defensa. Con objetividad. Con sentido crítico. Venciendo las dificultades. Con trabajo y dedicación, sin rendirse ante las dificultades.

Desde el aula establecen un contacto fluido con el mundo empresarial, con las empresas mentoras. Descubren cómo trabajan, sus retos diarios, sus inquietudes y sus posibles problemas. Aprenden de emprendedores con éxito: los empresarios.

El objetivo final el es encontrar ayudas de instituciones o empresas privadas. Encontrar un 'business angel', que les permita lanzar su proyecto y obtener el éxito buscado.

Quizás como un juego, como un entrenamiento, cómo una práctica en el laboratorio de creación de empresas. Es posible. Pero durante todo el proceso han fortalecido todos los aspectos en su formación como personas útiles a la sociedad.

Y si el proyecto no consigue el éxito y el premio -esta opción no se contempla-, siempre queda el premio principal. Aquel que premia a todos los implicados en los proyectos: participar, descubrir en que nos han ganado los rivales y mejorar. ¡Y volverlo a intentar!

En este proceso cambian sus planteamientos para que sus ideas sean realmente buenas. Las someten al crisol de la crítica de los compañeros de equipo e incluso de la clase.

En definitiva, hacen aquello que los empresarios hicieron al lanzar sus empresas. Aprenden a ser empresarios. El objetivo: lanzar el producto, pero no importa que el primer proyecto no llegue al mercado. Infinidad de ellos no lo logran y si lo consiguen, muchos productos son efímeros. Pero la experiencia, esa la aprovechan, esa se la llevan.

Ya saben cómo empezar. Eso es STARTinnova. Plantear un mundo de oportunidades.

Ensa viene participando en el proyecto STARTinnova desde su primera edición. Nuestra apuesta por la mejora continua y el I+D+i nos anima cada año a formar parte de este proyecto que fomenta en el ámbito educativo el desarrollo de comportamientos emprendedores y la cultura de mejora e innovación.

Ensa es una empresa internacional que se desenvuelve en un sector tecnológicamente muy avanzado, como es el nuclear, e iniciativas como el proyecto STARTinnova permiten compartir nuestra experiencia empresarial y tener visibilidad entre los más jóvenes.

El objeto de nuestra actividad empresarial es el desarrollo técnico, industrial y comercial de sistemas nucleares de generación de vapor y sus componentes y la prestación de servicios de mantenimiento, apoyo a la explotación y clausura y desmantelamiento de las plantas de generación de energía.

Uno de los principales objetivos de Ensa es ser siempre innovadores en nuestro sector. Por ello, anualmente acometemos planes -tanto para la mejora de procesos, como para el desarrollo de nuevas actividades-, siendo un referente internacional por nuestra tecnología, nuestro planeamiento de mejora y los avances incorporados en diseños y procesos de gestión/ fabricación.

Nuestra gran capacidad tecnológica nos ha permitido poder afrontar proyectos como el ITER, donde estamos actualmente involucrados tanto en la fabricación de los sectores, como en la instalación de estos en el futuro reactor de fusión de Cadarache (Francia). Este proyecto, nos ha obligado a desarrollar tecnologías completamente innovadoras que estamos finalizando de forma exitosa.

Nuestra cultura de mejora continua es la que queremos trasladar a los alumnos en STARTinnova: que sean conscientes que la innovación y el emprendimiento son una gran ventaja competitiva para las compañías, de ahí la importancia de contar en las empresas con personas que emprendan nuevas ideas y proyectos al servicio de la organización.