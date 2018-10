El alcalde asegura que el informe contra Las Excavadas es un «simple estudio preliminar» Luis Palomeque PSOE y PRC mantienen «totalmente» el compromiso político de sacar adelante el proyecto a pesar de las carencias que subrayan los técnicos de Medio Ambiente DAVID CARRERA Torrelavega Domingo, 7 octubre 2018, 08:18

El informe elaborado por técnicos de la Consejería de Medio Ambiente que alerta de la «inconsistencia» de los argumentos para promover un parque científico y tecnológico en Las Excavadas ha cogido al Ayuntamiento de Torrelavega con el paso cambiado, si se tiene en cuenta que estos terrenos son la gran baza del equipo de gobierno local (PSOE-PRC) para atender la demanda de suelo industrial en el municipio.

El informe, que pone de manifiesto las «deficiencias» en el proyecto que se pretende ejecutar por medio de un PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional), es según el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero (PSOE), «un simple estudio preliminar», aunque reconoce que «evidentemente se deberá tener en cuenta». El regidor, que asegura que en el Ayuntamiento «aún no hemos recibido ninguna comunicación oficial», considera que este informe no es definitivo por lo que hace hincapié en que tanto desde la capital del Besaya como desde el Gobierno de Cantabria «se mantiene totalmente el compromiso político de sacar adelante este polígono industrial».

En la misma línea se expresa su socio de gobierno, el primer teniente de alcalde y concejal de Obras, Javier López Estrada (PRC), que apunta que con cerca de un 20% de paro en la ciudad «no podemos renunciar a este proyecto». López Estrada va más allá y responde a las críticas de la oposición al afirmar que «hay dos clases de políticos: los que tienen por prioridad crear empleo y los que no» y agrega que «a estas alturas nadie duda de en qué bando está el PRC». «Vamos a sacar adelante este polígono porque es imprescindible para nuestro futuro, haya que hacer dos documentos o 20.000», apunta el edil regionalista.

Entre los críticos con el proyecto de desarrollo del parque empresarial y tecnológico, denominado por el Gobierno regional como 'Bisalia', la Asamblea Ciudadana en Defensa de Las Excavadas sostiene que el primer informe técnico emitido sobre el desarrollo del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) en la zona «no deja lugar a dudas» sobre la «debilidad» de los argumentos del Ayuntamiento de Torrelavega para promover el polígono.

«Falta de justificación»

Esta plataforma ciudadana, que desde que se presentó el plan lleva meses mostrando su rechazo con diversas movilizaciones y protestas, señala que este informe del Servicio de Planificación y Ordenación Territorial del Gobierno regional «es demoledor» y pone de manifiesto «diversas deficiencias» en el proyecto que se pretende ejecutar. Entre ellas, se refiere a la «falta de justificación» de la necesidad de suelo industrial para el desarrollo del «macropolígono», ya que se alude a «una demanda genérica» de parcelas para acoger diversas actividades económicas, aunque sin alegar motivos de forma adecuada de esa necesidad.

En este sentido, el colectivo recuerda que los técnicos alertan que la actividad científica y tecnológica, que es la vertebradora del proyecto, sólo representa el 5,95% de los usos posibles en esta zona, sin que se justifique la necesidad de ocupar nuevos suelos frente al uso de otros ya industriales. También destaca del informe técnico que la transformación territorial que genera la propuesta del PSIR «no sólo debe estar guiada» por aspectos funcionales y deberían considerarse otros como los valores territoriales, la integración urbana y la dimensión paisajística en el desarrollo de esta zona. Según la Asamblea en Defensa de Las Excavadas, vistos los contenidos del informe, «cada vez son mayores las evidencias» del «tremendo error» que supone plantear la construcción de este polígono en esta mies de Torrelavega «destrozando una de las mejores zonas de la comarca del Besaya». La Plataforma Ciudadana ya ha anunciado que el colectivo «seguirá luchando» para que no se ejecute el proyecto, lucha que incluirá labores de difusión e información, recursos a las distintas fases de desarrollo y también movilizaciones públicas.

Pero este grupo ciudadano no es el único colectivo social que se ha manifestado tras conocerse el informe del Gobierno regional. El presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria (Apemecac), Miguel Rincón, lamenta que «un nuevo retraso paralice o alargue la posibilidad de disponer de nuevo suelo industrial en Torrelavega». «Desde el empresariado tenemos la sensación de que para Torrelavega nada sale en tiempo y forma cuando esta misma semana nos presentaba el Ayuntamiento el Plan Estratégico para la ciudad y nos destacaba la necesidad imperiosa de disponer de ese suelo industrial, más incluso después de manifestarnos que mantenían conversaciones con compañías que necesitaban ese suelo», apunta. Por ello, desde el colectivo de empresarios y comerciantes no se entiende «cómo siendo un Plan de Interés Regional no se tramita debidamente para que pase todas los filtros legales». «La ciudad de Torrelavega no se puede permitir más olvidos, retrasos y falta de interés de la clase política. Cuántos proyectos que no veremos en años o décadas, como el soterramiento, el Plan General...», indica Rincón. Además, el presidente de Apemecac muestra su preocupación porque «este tipo de noticias» provoca que «muchos empresarios acaben por ubicarse en otros municipios debido a la mala gestión de nuestros políticos, eso implica que los puestos de trabajo y los impuestos que podrían quedarse aquí volarán a otros lugares».

Ahora queda por ver la reacción del Gobierno cántabro y en especial del consejero de Industria, Francisco Martín (PRC), uno de los principales promotores del proyecto, después de ver cómo la Consejería de Medio Ambiente que dirige su compañera de Gobierno, la socialista Eva Díaz Tezanos, eche el freno al polígono de Las Excavadas. Según fuentes del Ejecutivo autonómico, el proyecto ha sido rechazado por Medio Ambiente y ello «obliga a empezar de cero», justificando de la manera adecuada la necesidad de disponer de suelo industrial en la ciudad y encontrando el equilibrio con el valor natural y paisajístico de la zona.