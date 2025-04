Los archiveros alertan sobre el peligro que corre la documentación de Sniace con los saqueos

El Ayuntamiento pide ayuda al Gobierno para retirar el 100% de los documentos

Los archiveros y profesionales del ámbito de la documentación y la custodia de material no son los únicos que utilizan palabras como «urgencia» en relación a este asunto. Al Ayuntamiento también le preocupa y se expresa en los mismos términos. «La urgencia nos obliga a tomar decisiones rápidas», explica Pedro Pérez Noriega, concejal de Industria, refiriéndose a la retirada y guardado de material del que se ha ido encargando el Consistorio en los últimos años. Noriega estima que, si se tiene en cuenta todo el material, se habrá retirado cerca de un tercio; hablando únicamente del que tiene valor, la custodia podría aumentar a cerca de la mitad. Planos, fotos, fichas de trabajadores, películas… Hay de todo en Sniace. No se trata solo de sacarlo. Hay que entrar, retirarlo, limpiarlo, digitalizarlo, guardarlo... Todo esto con una o seguramente varias empresas especialistas. Y el problema no es la falta de voluntad, sino que al Ayuntamiento le estarían faltando manos y sobre todo dinero para retirar tal cantidad de documentos. «Queremos sacar el 100%, pero para eso necesitamos que nos ayude el Gobierno de Cantabria», declara el concejal de Industria, antes de recordar que esa responsabilidad, la de velar por el patrimonio, recae también sobre la Consejería de Cultura. Precisamente, y tras hablar con el departamento de Industria, el Ayuntamiento ha solicitado una reunión con la Dirección General de Cultura y Educación para levantar la mano y conseguir que el Ejecutivo cántabro participe en estas labores.